Rơi từ tầng 9 xuống trúng xe ô tô BMW, một người ở Mỹ sống sót kỳ diệu, đứng dậy được ngay

HHT - Một người đàn ông ở Mỹ bị rơi từ tầng 9 của một tòa nhà xuống, và rơi trúng một chiếc ô tô BMW đang đậu dưới đường. Trước sự kinh hoàng rồi đến ngạc nhiên của mọi người xung quanh, sau cú rơi đó, người này… đứng dậy như không hề có chuyện gì xảy ra, nhưng được nhiều người giữ cho ngồi yên vì sợ anh ta bị thương.

Một sự việc vừa xảy ra ở thành phố Jersey (bang New Jersey, Mỹ) mà lẽ ra đã có một kết cục rất kinh hãi, nhưng thật kỳ diệu là nó lại kết thúc tương đối nhẹ nhàng.

Đó là việc một người đàn ông đã rơi từ tầng 9 của một tòa nhà cao tầng, tức là hơn 30 mét, xuống đất. Người này, 31 tuổi, rơi trúng một chiếc xe sang BMW đậu dưới đường, xuyên qua nóc chiếc xe đó, sau đó lồm cồm đứng dậy. Anh ta có bị chảy máu và dường như một bên tay bị gãy, nhưng có vẻ rất tỉnh táo và cử động, di chuyển được khá bình thường.

Christina Smith, 21 tuổi, lúc ấy đang đi bộ tới quán ăn nhanh ở gần hiện trường, cho biết: “Tôi nghe một tiếng động lớn và lúc đầu, tôi không nghĩ đó là một người mà tưởng là một con chim. Tôi thấy cửa sổ sau xe ô tô vỡ tung”. Khi nhìn thấy hóa ra nhân vật rơi trúng chiếc ô tô là một người chứ không phải một con chim thì Smith vội gọi điện cho số khẩn cấp.

Smith kể tiếp: “Thế rồi anh ta nhảy ra khỏi chiếc xe, ngồi phịch xuống đất và hét: “Có chuyện gì vậy?””.

Theo Smith, nhiều người cố an ủi cho người đàn ông kia bình tĩnh lại. Anh ta định đứng lên nhưng một số người giữ anh ta ngồi xuống vì lo rằng anh ta có thể bị thương mà không biết.

Một chút sau, xe cấp cứu đến và chở người đàn ông vào bệnh viện. Anh ta mặc chiếc áo phao phồng to, đó có thể là lý do giúp anh ta không bị thương nặng hơn.

Các nhân viên làm trong tòa nhà nói với tờ Bưu điện New York rằng người đàn ông này không làm ở đó, không hiểu sao anh ta lại vào trong và không biết anh ta cố tình nhảy xuống vì lý do gì hay chẳng may bị ngã. Người này nhất định không chịu cho cảnh sát biết tên.

Hiện cảnh sát đang điều tra vụ việc dù cho rằng không có yếu tố khả nghi nào, đồng thời đề nghị mọi người nếu có những căng thẳng trong cuộc sống thì nên gọi điện đến các đường dây tư vấn tâm lý chứ không được hành động dại dột.

Thục Hân