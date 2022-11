Rộn ràng không khí Giáng Sinh: Các hàng quán thay áo mới rực rỡ, giới trẻ lên đồ hoà mình vào mùa lễ hội cuối năm!

HHT - “Ring a bell”, Giáng sinh đã gõ cửa mọi nhà, từ các hàng quán, cửa hiệu đều đã lung linh những ánh đèn, những cây thông Noel và cả những hộp quà xinh xắn. Còn chần chờ gì mà không lên đồ, hoà mình vào không khí Giáng sinh đầy ấm áp này nào!

Gần 2 tháng nữa mới đến Noel, nhưng mọi ngõ ngách đã dần ngập tràn không khí Giáng sinh. Dường như tất cả mọi người đều đã sẵn sàng chào đón một mùa Noel mới. Những đồ trang trí từ cây thông, ông già Noel, tuần lộc, những đôi tất được treo bán trên khắp các con phố. Các bạn trẻ chỉ cần chuẩn bị một tâm hồn đẹp, lên đồ thật xinh xắn và ra đường, đến những tụ điểm vui chơi check-in những bức ảnh xinh đẹp đón Giáng sinh sớm thôi!

Những ngày lễ đặc biệt như này, những nơi vui chơi, tụ tập lại khiến giới trẻ “rần rần” khi khoác lên mình những “chiếc áo mới” không chỉ lung linh, rực rỡ mà còn tràn ngập không khí Giáng sinh, khiến lòng người phải thổn thức mong ngóng. Chỉ vừa tạm biệt lễ hội hóa trang vài ngày, các quán cà phê đã “lên đồ” chào đón một mùa Giáng sinh an lành.

Bước vào trong quán, không khí Giáng sinh ngập tràn và tràn đầy ấm áp với những cây thông lung linh ánh đèn, những món quà xinh xắn và đặc biệt không thể thiếu ông già Noel rồi! Khác với những quán mang cảm giác ấm áp với màu xanh đỏ đặc trưng thì nhiều quán lại mang đến một không khí Noel thật “cool ngầu” với tông trắng đen.

Không chỉ các cửa hàng hay quán cà phê “tất bật” chào đón Giáng sinh, những tòa chung cư cũng không hề thua kém khi “mang” không khí an lành đến gõ cửa từng nhà. Những chú người tuyết xinh xắn, những cây thông mini và cả những chiếc thảm lông ấm áp được trang trí một cách đáng yêu trong thang máy, chẳng cần đi đâu xa cũng có ảnh Noel thật xinh đẹp! Đón mùa Giáng sinh, những bài nhạc Noel cũng lần lượt quay lại top thịnh hành khi mà trên các con phố, cửa hàng, quán cà phê và cả những chiếc xe buýt đều vang lên những giai điệu quen thuộc, tràn ngập không khí!

Để chào đón mùa Giáng sinh năm nay, Starbucks tiếp tục chiêu đãi những đồ uống quen thuộc mỗi dịp Giáng sinh và đặc biệt không thể thiếu bộ sưu tập dành riêng cho ngày lễ đặc biệt này. “While you were sleeping” - một cái tên rất hợp với mùa Đông này với những chiếc ly mang hoạ tiết Giáng sinh đầy xinh xắn. 4 mẫu thiết kế Ornament Wonder, Gift Wrapped Magic, Cozy Evergreen và Frosted Sparkle dành cho các món nước phiên bản nóng tại cửa hàng hoặc đặt qua các ứng dụng. Những chiếc ly với màu đỏ và xanh đặc trưng cùng những hình cây thông, ông già Noel, những chiếc kẹo đáng yêu. Bộ sưu tập khiến ta có cảm giác một mùa Giáng sinh an lành đang đến rất gần.