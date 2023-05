Rosé (BLACKPINK) khiến fan "gục ngã" với khí chất như sao Hollywood thập niên 80

HHT - Bất ngờ công bố lịch trình tham gia Liên hoan phim (LHP) Cannes 2023 chỉ một ngày trước đó nhưng sự xuất hiện của Rosé ngay lập tức đã làm bùng nổ truyền thông.

Rosé chính là nhân tố được fan K-Pop chờ đợi nhất tại LHP Cannes 2023 ngày thứ hai. Nữ ca sĩ là khách mời đặc biệt của giám đốc sáng tạo Saint Laurent - Anthony Vaccarello, tham gia với tư cách là Đại sứ toàn cầu của nhà mốt.

Chuẩn bị cho lần đầu tiên tới Cannes, Rosé phá cách trong kiểu tóc. Không còn để mái râu dế quen thuộc, cô gây ấn tượng với tóc mái baby được búi gọn nhằm tôn lên đường nét gương mặt cân đối. Tạo hình của Rosé khiến nhiều người liên tưởng đến nữ diễn viên Audrey Hepburn trong bộ phim hài lãng mạn Breakfast at Tiffany’s. Dù vậy, vẫn có cư dân mạng cho rằng tóc mái baby chính là điểm khiến nhan sắc của Rosé giảm xuống vài phần.

Giọng ca On The Ground diện chiếc váy đen mềm mại hở lưng đến từ nhà mốt Saint Laurent, phối cùng bộ trang sức đắt đỏ của thương hiệu trang sức Tiffany & Co. do cô làm Đại sứ.

Nhiều tạp chí thời trang hàng đầu như W Magazine, Vogue hay ELLE khẳng định Rosé chính là nghệ sĩ mặc đẹp nhất tại thảm đỏ Cannes ngày thứ hai.

Bức ảnh Rosé khi ra về được cánh săn ảnh chụp lại khiến fan không ngừng xuýt xoa. Người hâm mộ nhận xét khoảnh khắc này trông Rosé như minh tinh Hollywood những năm 80 của thế kỷ trước.

Trước giờ đi thảm đỏ, Rosé cũng xuất hiện tại buổi công chiếu bộ phim Strang Way Of Life do Saint Laurent sản xuất. Không lên đồ lộng lẫy hay trang điểm đậm, nữ ca sĩ giản dị nhưng vẫn đầy thu hút.