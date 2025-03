Ruby - Jennie BLACKPINK: Ba lời tuyên ngôn về nghệ thuật, nữ quyền và tình yêu

HHT - "Ruby" phô bày nhiều điều hơn về nàng "IT girl". Tại đây, vừa có một Jennie đâm thẳng vào phán xét vô lý của hater, vừa có một nghệ sĩ trăn trở trước những lời đồn thổi, có nhiều mông lung, bối rối và hơn thế là một trái tim đa cảm.

Ruby bắt nguồn từ cái tên Jennie Ruby Jane mà bạn bè thường gọi Jennie khi cô sống tại New Zealand. Từ đó, Ruby Jane đã thành một bản ngã tượng trưng cho sự tự tin, sáng tạo và đầy kiêu hãnh của Kim Jennie. Ruby mang tới hình ảnh nghệ sĩ Jennie tài năng với phong cách mạnh mẽ và uyển chuyển. Album gồm 15 ca khúc, chia thành 3 chủ đề.

Sức nặng "IT girl" và bản lĩnh của người nghệ sĩ

like JENNIE mang âm hưởng EDM pha Hip-hop đầy mạnh mẽ cùng các đoạn ngắt quãng lôi cuốn. Thông qua đó, like JENNIE nắm bắt được cái tôi đặc sắc của Jennie - táo bạo và tự tin. Xen kẽ trong nhịp điệu dữ dội là fast flow đầy uy lực: "Một phiên bản đặc biệt đến nỗi AI chẳng tài nào thay thế. Mọi dấu vết tôi để lại trong phòng thay đồ đều trở thành nguồn tin nóng sốt".

Cô nhắc tên mình xuyên suốt điệp khúc, biến nó thành một sự "flex", phô trương và cả thách thức. Cái tên Jennie in vào tâm trí người nghe, khẳng định sự hiện diện độc nhất mà không ai có thể phủ nhận của Jennie.

With the IE (Way Up) trải lòng về việc cô liên tục bị áp đặt trong những khuôn khổ, nơi mà Jennie đã sớm là "kẻ phản diện trong chiếc áo choàng đáng sợ".

"Mọi người làm gì cũng được, nhưng đến lượt tôi thì nó lại trở thành vấn đề", thay vì than vãn, Jennie mỉa mai tình thế kỳ lạ của chính mình.

Zen và Filter tiếp tục phản ánh tâm thế tự tin của Jennie bất chấp gièm pha. Bởi khi lột bỏ những lớp filter (màng lọc) bị áp đặt để về lại hình hài thô sơ nhất, cô lại càng yêu bản thân mình hơn.

Khép lại nhịp điệu dồn dập, Jennie đối diện những trăn trở trong Starlight. Giữa ánh đèn lấp lánh, cô lạc mình trong khoảng không vô định: "Sự khởi đầu và kết thúc của ngôi sao đó ở đâu? Tôi cũng không biết. Nó sẽ không ở đâu đó ở giữa sao?". Người nghệ sĩ như cô rồi sẽ đi về đâu?

Jennie vẫn băn khoăn, nhưng những ám chỉ đến "ánh sao" trong suốt bài hát gợi lên hình ảnh về một thứ gì đó xa xôi, tượng trưng cho nỗi khao khát của cô về những cống hiến vĩ đại hơn sau này.

Những tuyên ngôn nữ quyền đầy cảm hứng

Jennie dùng sức ảnh hưởng mạnh mẽ để hát vang khúc ca tôn vinh những người phụ nữ. Kết hợp cùng chủ nhân giải Grammys danh giá - Doechii, ExtraL khẳng định giá trị của phụ nữ mà không cần bất kỳ sự giúp sức nào từ cánh đàn ông hay bất cứ ai.

Tương tự, Mantra mang âm hưởng disco và pop tươi vui, dường như trở thành khẩu hiệu của bất kỳ hội bạn gái nào: Xinh đẹp, giàu có, vui vẻ, không tạo drama, bảo vệ chính mình và bảo vệ lẫn nhau.

Một trái tim khao khát yêu: Ngọt, đắng, và tiếc nuối

Không chỉ có những bài hát dữ dội, Ruby cũng phô bày khía cạnh nội tâm của Jennie khi "vấp" phải tình yêu. Cô nàng Ma Kết kết hợp nhuần nhuyễn giữa hát và rap để thể hiện cái tôi mỏng manh, song không hề bi lụy mà lại dứt khoát.

Handlebars mô tả sự hỗn loạn nhưng phấn khích của tình yêu. Damn Right và Seoul City cũng kế thừa cảm xúc này, mang đến nhạc điệu bay bổng, lả lơi và ngập tràn xúc cảm như một người phụ nữ si tình.

Start A War mang phần phối khí đầy da diết, gợi người nghe nhớ đến những bản R&B đương đại của SZA. Tại đây, Jennie sẵn sàng "cự" lại bất kỳ ai, bất kỳ lời tiêu cực nào nhắm đến bạn bè, gia đình và người mà cô yêu thương. Không phải tình yêu nào cũng là mật ngọt, Love Hangover cho thấy sức hấp dẫn không thể cưỡng, dẫu đầy độc hại của ái tình.

Và rồi F.T.S. là những tiếng ca thán sau mối quan hệ độc hại như thế. Đối diện những lời lừa dối, cô phải cay đắng thốt lên: "Chuyện gì đã xảy ra với sự tự do và lòng trung thực vậy?".

Cuối cùng, twin khởi đầu với âm guitar. Trong điệu acoustic nhẹ nhàng, Jennie kể lại một mối quan hệ trong quá khứ. Giờ đây điều ở lại với cô chỉ là hối tiếc và tội lỗi, bởi cả hai đều quá trẻ để giải quyết vấn đề mà chỉ có thể rời xa nhau.

Đoạn điệp khúc lặp đi lặp lại "bạn bè", "song sinh", nhấn mạnh sự liên kết sâu sắc giữa cô và người cũ. twin mang đến cảm giác chia ly lặng lẽ, nhưng cũng để ngỏ một cơ hội quay lại: "Tôi chưa từng rời xa cậu, tôi vẫn nhớ cậu lắm".

Ruby đã nhận được điểm 3,5/5 từ chuyên trang đánh giá Rolling Stones và 4/5 từ NME. Với Ruby, Jennie giúp khán giả có cái nhìn sâu sắc hơn về thế giới nội tâm của cô. Nữ idol có một màn trở lại bùng nổ, từ đó định hình phong cách âm nhạc để báo hiệu một sự phát triển mạnh mẽ và ngày càng độc đáo, đầy chất riêng hơn về sau.