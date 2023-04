Rưng rưng lời nhắn Key - Taemin (SHINee) để lại sau khi Moonbin (ASTRO) qua đời

HHT - Nhiều cư dân mạng bình luận, cho biết đã bật khóc khi đọc lời Taemin và Key (SHINee) viết cho Moonbin (ASTRO): "Họ cũng từng mất đi người họ yêu thương hết lòng".

Ngày 20/4, giới giải trí Hàn Quốc nhuốm màu tang thương vì tin Moonbin (ASTRO) bất ngờ được phát hiện qua đời tại nhà riêng. Nguyên nhân sự ra đi của Moonbin vẫn đang được phía cảnh sát làm rõ. Nhiều thần tượng đã treo ảnh đen, hủy/ hoãn lịch trình trong ngày, diện trang phục đen - trắng... để thể hiện sự tiếc thương.

Hai thành viên của SHINee - Taemin và Key cũng để lại lời tưởng niệm sau sự ra đi của Moonbin. Taemin đăng trên Story Instagram: "Anh nhớ cách mà em tỏa sáng trên sân khấu. Hy vọng ở nơi xa đó, em vẫn sẽ tiếp tục tỏa sáng như thế và thật hạnh phúc nhé".

Key để lại lời nhắn bên dưới bài đăng đầu tiên trên Instagram của Moonbin. Nam thần tượng viết:

"Anh không ngủ được nên đến đây để gửi vài lời, hy vọng em sẽ đi đến một nơi tốt đẹp. Với tất thảy sự chân thành, mong em luôn được hạnh phúc. Cảm ơn Moonbinnie (cách gọi Moonbin thân mật - PV) của chúng ta, cảm ơn em vì những điều tuyệt vời em đã lưu lại.

Những người ở lại sẽ sống vui vẻ cùng những kỷ niệm đẹp, hãy mỉm cười vào ngày ta gặp lại nhau nơi cuối con đường nhé.

Em đã vất vả nhiều rồi. Xin lỗi em vì đã chẳng hay những đau đớn em trải qua."

Lời nhắn của Taemin và Key dành cho Moonbin khiến nhiều cư dân mạng bật khóc. Cư dân mạng tin rằng hẳn Taemin và Key là người hiểu rõ cảm giác của các thành viên ASTRO, người thân Moonbin lúc này nhất. Bởi chính họ cũng từng mất đi thành viên chân quý nhất - Jonghyun (SHINee) vào năm 2017 và 2 năm sau là người em Sulli:

"Mình thích cái cách Key thể hiện, từ những điều đơn giản nhất như đăng một bài kỷ niệm trên Instagram về cuộc đời ai đó và mang một niềm hi vọng rằng chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày về với đất mẹ. Tôi hi vọng những người thân yêu của Moonbin sẽ nhận được sự an ủi khi nhận ra cuộc đời của anh ấy đang được tôn trọng, chân quý bởi cả những người không biết hay thân thiết với anh ấy".

"Key hiểu rõ nỗi đau đó. Gửi lời nguyện cầu bình an cho tất cả những ai yêu mến Moonbin."

"Trái tim tôi tan vỡ khi đọc những gì họ viết."

"Nước mắt tôi không thể kiềm lại được. Mong những người đã ra đi được an nghỉ".

"Cả hai đều từng mất đi những người họ yêu thương".

Hôm nay (21/4), nhiều người hâm mộ đã để lại lời nhắn và hoa trước trụ sở Fantagio - công ty quản lý của ASTRO để tưởng niệm Moonbin. Khoảng 8 giờ ngày 22/4 (theo giờ Hàn Quốc), lễ tang của Moonbin sẽ được cử hành.

Ngoài người thân của nam thần tượng quá cố, những người anh em cùng nhóm JinJin, Sanha, MJ cũng đã túc trực tại tang lễ. Cha Eun Woo đã trở về Hàn vào chiều 20/4 và lập tức đến bên linh cữu Moonbin.