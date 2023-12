Rút kinh nghiệm gì sau kỳ thi Đánh giá Tư duy đợt 1 của Đại học Bách khoa tại Hà Nội?

HHT - Mặc dù đa số thí sinh làm thủ tục thi nhanh chóng nhưng vẫn còn một vài điều thí sinh nên lưu ý để (những) lần thi sau được thuận lợi hơn, tránh tâm lý căng thẳng cho bản thân lẫn phụ huynh trước và trong khi thi.

Gần 3.000 thí sinh cả nước đã tham gia thi Đánh giá Tư duy (ĐGTD) đợt 1 của Đại học Bách Khoa, mở màn cho mùa tuyển sinh 2024. Tại Thủ đô Hà Nội, thí sinh tập trung ở một số điểm thi như ĐH Bách Khoa, ĐH Xây dựng…

Qua đợt thi đầu tiên, có thể thấy quá trình làm thủ tục để thí sinh vào phòng thi được tổ chức tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và phụ huynh. Tuy nhiên, vẫn có một vài điều mà các bạn thí sinh nên lưu ý để việc dự thi được nhanh chóng hơn ở (những) lần thi sau.

Thứ nhất, có một điều dễ nhầm lẫn về những thứ mà thí sinh “chỉ mang vào khu vực thi”, được ghi trong giấy báo dự thi. Trong số những thứ “chỉ mang vào” này KHÔNG bao gồm giấy báo dự thi.

Tại điểm thi Đại học Bách Khoa, phần lớn thí sinh cẩn thận vẫn in giấy báo và mang theo, nên những bạn không đem theo giấy báo và phụ huynh của các bạn ấy đã rất lo lắng. Khi hỏi các anh chị sinh viên tình nguyện hỗ trợ thí sinh và cả anh phụ trách các anh chị đó thì họ đều không chắc chắn, thậm chí nói rằng “theo nguyên tắc thì đi thi là phải mang theo giấy báo dự thi chứ”.

Kết quả là một số thí sinh và phụ huynh đang xếp hàng làm thủ tục rồi lại hớt hải bỏ hàng chạy ra ngoài để in giấy báo dự thi, mà vào sáng sớm như vậy thì nhiều quán dịch vụ in chưa mở cửa. Đến khi một số bạn in được rồi và quay vào thì mới được xác nhận là không cần xuất trình giấy báo dự thi. Một việc thế này khiến các bạn thí sinh bị tâm lý hoảng hốt trước giờ thi và không ít phụ huynh đã rất lo, thậm chí quay sang trách con mình vì không in giấy.

Tóm lại, các bạn không cần in và đem theo giấy báo dự thi, nhưng nhất định cần nhớ đem căn cước công dân.

Thứ hai, một số thí sinh đeo đồng hồ cơ (chỉ để xem giờ, không phải đồng hồ thông minh) nhưng sau khi gửi đồ rồi và xếp hàng làm thủ tục vào phòng thi thì được các anh chị sinh viên tình nguyện nhắc là tốt nhất không nên đeo đồng hồ vào phòng thi.

Hơn nữa, trong quy định về những thứ mà thí sinh “chỉ mang vào khu vực thi” cũng không ghi đồng hồ. Vậy là những thí sinh đeo đồng hồ lại phải chạy đi gửi đồng hồ cho người nhà hoặc quay lại nơi gửi đồ để gửi, rất tốn thời gian. Vì vậy, các bạn thí sinh lưu ý tốt nhất là không đeo đồng hồ khi đi thi.

“Bí quyết” học và làm bài thi ĐGTD thì mỗi bạn một cách, nhưng vẫn nên lưu ý lời nhắc muôn thuở là nên đi sớm một chút, tránh sát giờ mới đi rồi chẳng may đường đông lại đến chậm, thấy các thí sinh khác đã xếp hàng dài là căng thẳng, phụ huynh cũng sốt ruột theo nhé!