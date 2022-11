Ryan Reynolds nhớ lại ký ức tham gia "King of Masked Singer": Như ở địa ngục, thật đau khổ!

HHT - Mới đây, "Deadpool" Ryan Reynolds đã nhắc lại cảm xúc khi anh tham gia chương trình "King of Masked Singer" tại Hàn Quốc vào 4 năm trước, đồng thời chốt hạ: Không hiểu vì sao lại đăng ký tham gia!

Ryan Reynolds đã tham gia chương trình Today của đài NBC vào ngày 7/11 (theo giờ địa phương) để quảng bá cho bộ phim mới - Spirited. Ryan nhắc lại thời điểm anh có chuyến lưu diễn quốc tế để quảng bá cho Deadpool 2, nhiều người hỏi anh về chương trình kỳ lạ nhất mà anh có thể tham gia. Sau khi đọc bản giới thiệu concept của King of Masked Singer, "Deadpool" đã kiên quyết xuất hiện trên chương trình này.

Ryan Reynolds đã xuất hiện với chiếc mặt nạ kỳ lân và cất giọng trong ca khúc Tomorrow từ vở nhạc kịch Annie. Khách mời và khán giả trường quay đều bất ngờ khi Ryan gỡ mặt nạ, vì chưa từng có ngôi sao Hollywood nào xuất hiện trong chương trình trước đó.

Phần biểu diễn của "Deadpool" Ryan đạt hơn 8 triệu lượt xem.

Tuy nhiên, Ryan Reynolds cho biết trải nghiệm tham gia show không dễ dàng như anh tưởng: "Điều đó thực sự điên rồ. Tôi như ở trong địa ngục. Lúc ở đó, tôi đã nghĩ 'Sao tôi lại đăng ký tham gia để làm gì cơ chứ? Thật kinh khủng! Quá sức kinh khủng!'. Tôi còn chẳng biết bài hát này. Tôi không biết phải làm điều này như thế nào nữa!".

King of Masked Singer đã được Mỹ mua bản quyền và phát sóng phiên bản riêng vào tháng 1/2019 trên Fox. Phiên bản The Masked Singer Việt Nam (Ca Sĩ Mặt Nạ) cũng đã lên sóng thời gian gần đây, gây chú ý trong cộng đồng mạng. Ở bản gốc Hàn Quốc, King of Masked Singer vẫn đang phát sóng trên kênh MBC. Không chỉ có sự tham gia của các ca sĩ, idol mà đây còn là dịp để các diễn viên, vận động viên... thể hiện tài lẻ, quảng bá sản phẩm mới...