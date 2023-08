Sắc vóc Top 5 Miss Grand Vietnam 2023 trong trang phục dạ hội và trang phục dân tộc

HHT - Top 5 Miss Grand Vietnam 2023 được đánh giá đồng đều về nhan sắc cũng như kỹ năng trình diễn trên sân khấu. Cùng ngắm trọn vẹn nhan sắc của 5 cô gái sáng giá nhất trong trang phục dạ hội và trang phục dân tộc.

Lê Thị Hồng Hạnh - SBD 314 đến từ Thái Bình

Chiều cao: 1m68, số đo ba vòng: 77-57-90.

Hồng Hạnh đến từ Thái Bình từng lọt Top 20 Miss Grand Vietnam 2022. Trước đó, cô cũng khiến công chúng bất ngờ khi không ngần ngại công khai ảnh trước khi "dao kéo" để có được nhan sắc xinh đẹp như hiện tại.

Trương Quý Minh Nhàn - SBD 158 đến từ Thừa Thiên Huế

Chiều cao: 1m72, số đo ba vòng: 81-63-92.

Ngoài sở hữu nhan sắc mặn mà, Minh Nhàn còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi thành tích học tập nổi bật, đặc biệt là điểm IELTS 8.0. Trước đó, Minh Nhàn từng đạt danh hiệu Á khôi 1 tại cuộc thi Tìm kiếm Đại sứ Sinh viên Đại học Đà Nẵng. Song song với việc tham gia các sân chơi nhan sắc, người đẹp gốc Huế vẫn ưu tiên việc học.

Lê Hoàng Phương - SBD 241 đến từ Khánh Hòa

Chiều cao: 1m76, số đo ba vòng: 87-63-95.

Tại Miss Grand Vietnam năm nay, Hoàng Phương rinh về loạt giải thưởng phụ như Ảnh chân dung đẹp nhất và lọt Top 6 Thí sinh Ấn tượng, Top 5 Best in Swimsuit. Hoàng Phương từng lọt Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 cùng giải phụ Người đẹp Biển, sau đó cô lọt Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 cùng giải phụ Best Catwalk.

Bùi Khánh Linh - SBD 388 đến từ Bắc Giang

Chiều cao: 1m77, số đo ba vòng: 81-59-94.

Ngay sau khi dừng chân ở Top 5 Miss World Vietnam 2023, Bùi Khánh Linh tiếp tục tìm kiếm cơ hội cho bản thân tại Miss Grand Vietnam 2023. Cô được đánh giá là thí sinh nổi bật bởi nhan sắc ngọt ngào cùng trình độ học vấn ấn tượng.

Trước khi tham gia các cuộc thi nhan sắc lớn, Khánh Linh từng giành danh hiệu Hoa khôi Áo dài cuộc thi King and Queen tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2020, Hoa khôi Áo dài cuộc thi Học sinh thanh lịch của trường THPT Phương Sơn, Bắc Giang.

Đặng Hoàng Tâm Như - SBD 211 đến từ Thừa Thiên Huế

Chiều cao: 1m75, số đo ba vòng: 82-63-87.

Vốn được yêu mến từ sau Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Tâm Như tiếp tục ghi danh tại Miss Grand Vietnam 2023. Với vai trò là một người mẫu, cô nàng liên tục nhận về nhiều lời khen bởi sự tự tin và bản lĩnh.