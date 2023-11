Sân khấu đặc biệt của MAMA 2023: Anton hóa hoàng tử cello, TREASURE - Youngji mở màn quá cháy

HHT - Một trong những giải thưởng cao nhất - Daesang Worldwide Icon of The Year được công bố vào cuối đêm đầu tiên của MAMA 2023. và chủ nhân cũng không phải ai khác, vẫn là BTS. Như vậy, kể từ khi Daesang Worldwide Icon of The Year được ra mắt vào năm 2018, BTS là nghệ sĩ duy nhất thắng giải này, trong 6 năm liên tiếp.