Sandara (2NE1) kể chuyện hẹn hò bí mật thời mới debut và mẫu người lý tưởng

HHT - Gần đây, Sandara Park (2NE1) đã khiến các fan thích thú khi hé mở nhiều khía cạnh liên quan đến cuộc sống cá nhân của cô thời cô còn hoạt động cùng nhóm nữ đình đám một thời 2NE1.

Mới đây, Sandara Park (2NE1) đã tham gia chương trình No Back Tak Jae Hoon và chia sẻ về nhiều chủ đề khác nhau bao gồm sự nghiệp của cô ở Philippines và Hàn Quốc, hay thói quen uống rượu của cô. Nhưng trên hết, Sandara đặc biệt thu hút sự chú ý sau khi cô trải lòng về đời sống hẹn hò và quan điểm của cô về hôn nhân.

Các fan đặc biệt quan tâm đến chuyện hẹn hò của Dara vì cô là một trong số ít thần tượng chưa từng công khai hẹn hò kể từ khi ra mắt. Về điều này, nữ ca sĩ I Am The Best úp mở rằng vào thời điểm 2NE1 ra mắt, công ty đã đưa ra lệnh cấm hẹn hò trong 5 năm.

Sandara chia sẻ: “Thời đó thật sự rất khó khăn. Sau khi ra mắt, rất nhiều nghệ sĩ nam đã để ý đến chúng tôi, vì vậy khi chủ tịch Yang nghe tin đồn, công ty đã tịch thu điện thoại di động của cả bốn thành viên luôn.”

Tuy nhiên, điều đó không ngăn Sandara lén lút hẹn hò: “Vào thời điểm đó, chuyện tán tỉnh vẫn diễn ra giữa các hậu bối và tiền bối của tôi. Các em nhỏ hơn gọi tôi là “noona" (chị) còn các tiền bối thì bất ngờ vì thường độ tuổi debut của các idol sẽ nhỏ hơn nhưng lúc đó tôi đã 26 tuổi rồi.”

Sandara “bật mí” cô đã từng hẹn hò với một số người nổi tiếng nhưng “tôi không hề dính vào bất kỳ scandal nào”. Cô giải thích lý do tại sao cô chưa bao giờ bị bắt gặp hẹn hò cùng bạn trai: “Tôi đã từng hẹn hò với một người, nhưng chỉ là qua mạng. Tôi cũng cảm thấy có lỗi với bạn trai cũ của mình lắm, vì tôi chỉ gặp anh ấy một hoặc hai lần gì đó ngoài đời thôi.”

Họ đã định cùng nhau đi chơi trong kỳ nghỉ, nhưng Dara thú nhận rằng vì cô không dám làm điều đó nên cuối cùng cô đã không trả lời điện thoại của anh.

Ngoài ra, thông qua chương trình, Dara còn tiết lộ mẫu người lý tưởng của mình. Dara, người sẽ bước sang tuổi 40 vào năm tới, tiết lộ rằng cô không muốn kết hôn, nhưng cô vẫn sẵn sàng cho một mối quan hệ. Dara nói rằng cô thích một người dễ thương và cứng rắn, nhưng nhỏ tuổi hơn cô.

Khi MC hỏi rằng cô nghĩ gì nếu hẹn hò với người nhỏ tuổi hơn sẽ tốn nhiều chi phí hơn, Dara tự tin nói: “Không sao đâu. Tôi quan tâm đến tình cảm của người ấy hơn là tiền bạc hay danh vọng. Miễn đó là người có thể chăm sóc cho tôi.”