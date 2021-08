Sáng 23/8: Thêm 2 địa phương lùi lịch tựu trường, 22 tỉnh thành cho học sinh tới trường

HHT - Do diễn biến dịch COVID-19 phức tạp, nhiều tỉnh thành quyết định lùi thời gian tựu trường của học sinh. Bên cạnh đó đã có 22 địa phương cho học sinh tựu trường vào sáng nay 23/8.

10 tỉnh, thành phố bất ngờ lùi lịch tựu trường của học sinh

Bộ GD&ĐT đã công bố kế hoạch năm học trong đó có thời gian tựu trường của học sinh các cấp. Đây là cơ sở để các tỉnh thành lên lịch trở lại trường. Tuy nhiên, do những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, nhiều địa phương dù đã công bố kế hoạch khai giảng nhưng vẫn phải lùi lịch để đảm bảo an toàn cho học sinh và cộng đồng.

Trước đó, đã có 8 tỉnh thành hoãn lịch tựu trường và chưa ấn định thời gian cụ thể. Sáng nay 23/8, có thêm 2 địa phương khác cũng công bố lùi thời gian tựu trường cho đến khi có thông báo mới.

Hai tỉnh mới công bố kế hoạch tạm hoãn khai giảng là Sóc Trăng và Bắc Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, lịch nhập học của cấp phổ thông và GDTX của địa phương này dự kiến từ ngày 15/9. Tùy vào tình hình thực tế, tỉnh sẽ quyết định thời gian học của cấp mầm non. Quyết định này được đưa ra do ảnh do ảnh hưởng dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Trước đó 10 ngày, địa phương này dự kiến tựu trường sớm nhất ngày 1/9. Các trường trên địa bàn sẽ khai giảng năm học mới theo khung thời gian chung của Bộ GD&ĐT là 5/9.

Theo kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 của Bắc Giang, học sinh lớp 1 tựu trường vào ngày 23/8. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, một số địa phương như Lục Ngạn, Sơn Động đã quyết định lùi thời gian tựu trường của học sinh lớp 1 đến 1/9. Riêng học sinh lớp 1 ở TP. Bắc Giang lùi ngày tựu trường đến khi có thông báo mới.

Các trường học tại các huyện Hiệp Hòa, Việt Yên, Tân Yên, Yên Dũng và một số xã, thị trấn của huyện Lạng Giang, Yên Thế vẫn đón học sinh lớp 1 đến trường vào 23/8.

Ngoài ra, có 8 tỉnh trước đó đã thông báo lùi lịch tới trường của học sinh là Hải Dương, Hậu Giang, Sơn La, Nghệ An, Đắc Lắk, Hà Tĩnh, Bắc Ninh, TP.HCM.

22 địa phương cho học sinh tựu trường sáng nay 23/8

Dựa vào khung kế hoạch năm học mới của Bộ GD&ĐT, nhiều tỉnh thành đã lên phương án cho học sinh tựu trường. Trong ngày 23/8, 22 tỉnh thành sẽ đón học sinh lớp 1 đến trường, riêng 1 tỉnh cho học sinh toàn bộ các khối cấp thực học.

Sở dĩ học sinh lớp 1 được tựu trường sớm hơn các khối cấp khác bởi các em cần có thời gian làm quen với nội quy trường lớp, nề nếp, môi trường, đồ dùng học tập, chỉ dẫn, ký hiệu học tập...

Các địa phương cho học sinh lớp 1 tựu trường trong sáng nay 23/8 bao gồm: Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bắc Giang (ngoài học sinh TP Bắc Giang, huyện Lục Ngạn, Sơn Động), Bắc Kạn, Bình Phước, Cao Bằng, Gia Lai, Hà Nam, Hoà Bình, Kiên Giang, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Thái Bình, Thanh Hoá, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái.

Riêng Hà Giang, toàn bộ học sinh các khối lớp đã bắt đầu năm học mới. Quảng Bình cho học sinh tất cả các cấp học tựu trường vào hôm nay 23/8.