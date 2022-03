Sao nam "All Of Us Are Dead" không còn tơi tả, xuất hiện điển trai trong loạt ảnh đồ hiệu

HHT - Yoon Chan Young - chàng học sinh si tình, tốt bụng trong series All of us are dead khiến fan bất ngờ khi trở thành đại sứ thương hiệu với phong cách thời thượng.

Theo đó, Coach chính thức xác nhận nam diễn viên Yoon Chan Young trở thành gương mặt đại sứ thương hiệu đầu tiên của nhà mốt Coach tại thị trường Hàn Quốc. Nam diễn viên sinh năm 2001 sẽ tham gia các chiến dịch quảng bá cho dòng thiết kế đồ da, ready-to-wear và giày dép của thương hiệu này, bắt đầu từ Xuân 2022.

Mới đây, trong loạt ảnh mới, Yoon Chan Young khoe vẻ đẹp nam tính, trưởng thành trang phục denim cùng ba lô Hitch thuộc BST Signature ready-to-wear của Coach. Anh chàng rũ bỏ hoàn toàn vẻ ngoài lấm lem, tơi tả với những màn rượt đuổi cùng zoombie trong series Ngôi Trường Xác Sống (All Of Us Are Dead) đình đám.

Chan Young chia sẻ: “Tôi hào hứng khi được trở thành một phần trong câu chuyện bộ sưu tập Xuân của nhà mốt, cũng như háo hức được cộng tác với giám đốc sáng tạo Stuart Vevers và các thành viên khác.”

Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng thực tế Yoon Chan Young đã có kinh nghiệm 10 năm trong nghề diễn. Nam diễn viên từng tham gia các tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh như: Gap Dong (2014), Dr. Romantic (2016), The Bride of Habaek (2017), Mothers (2017), Birthday (2019)... Vai diễn Cheong San trong All Of Us Are Dead là bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp của Yoon Chan Young.

Sau All Of Us Are Dead, Yoon Chan Young sẽ sớm tái ngộ khán giả trong tác phẩm Boys Flight lên sóng vào tháng 3, cùng dàn diễn viên Won Ji An, Yoon Hyun Soo, Han Se Jin, Yang Seo Hyun… Trong phim, ngôi sao đang lên sẽ vào vai Gong Yun Tak - một người luôn gặp thuận lợi trong cuộc sống. Mọi thứ dần thay đổi khi anh gặp được Da Jeong - cô gái có bối cảnh gia đình phức tạp, bị ba mẹ lôi kéo làm chuyện trái pháp luật.