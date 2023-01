Sao USUK tuổi Mão: Blake Lively thành công viên mãn, sao Harry Potter tìm lại hào quang

HHT - Một năm mới lại bắt đầu, hãy cùng xem sự nghiệp của dàn sao “cầm tinh” con mèo có những bước tiến gì trong năm mới không nhé!

Blake Lively

Nổi danh từ loạt phim Gossip Girls khi mới 20 tuổi, Blake Ellender Brown như một “làn gió mới” nhờ thần thái tự nhiên cùng gu thẩm mỹ thời thượng. Dù ban đầu không có hứng thú với nghiệp diễn nhưng vì gia đình có nhiều người làm trong lĩnh vực nghệ thuật, nữ diễn viên sinh năm 1987 này đã được bố mẹ dẫn tới lớp học diễn xuất từ sớm.

Sau Gossip Girls, Blake Lively trở thành bà hoàng của các bộ phim như The Age of Adaline, The Shallows, hay The Simple Favor. Hiện nữ diễn viên có cuộc hôn nhân viên mãn với tài tử Ryan Reynolds. Cặp đôi đã gắn bó với nhau cả một thập kỷ với 3 nhóc tỳ xinh xắn, chuẩn bị chào đón em bé thứ tư trong năm 2023.

Tom Felton

Tom Felton từng là tài năng diễn xuất trẻ với sự nghiệp đầy hứa hẹn sau loạt phim chuyển thể Harry Potter lừng danh. Thế nhưng, cũng vì thành công quá sớm mà Tom đã phải đối diện với những áp lực từ sự nổi tiếng. Cậu bé Draco Malfoy năm nào từng liên tục bị từ chối khi đi thử vai sau Harry Potter.

Năm 2018, Tom Felton tham gia vào series phim khoa học viễn tưởng Origin trên YouTube và nhận về nhiều đánh giá khá tích cực. Anh đã xuất bản một cuốn tự truyện có tựa đề Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard, chia sẻ về những trải nghiệm của mình trên trường quay Harry Potter. Mới đây, Tom đăng một bức ảnh anh ấy mặc áo choàng Slytherin với hình ảnh của Draco Malfoy ở phía sau với tiêu đề: “Thật tệ khi trở nên già đi”.

Kesha

Cô bắt đầu sự nghiệp âm nhạc với nghệ danh Ke$ha và vụt sáng trở thành hiện tượng toàn cầu với loạt hit khuấy đảo các bảng xếp hạng âm nhạc với tư cách là ca sĩ hát bè, nhạc sĩ của nhiều bản hit đình đám như Till The World Ends (Britney Spears), Pink Champagne (Ariana Grande), The Time of Our Lives (Miley Cyrus). Ca khúc Tik Tok (2010) là một trong những đĩa đơn thành công nhất của một nữ nghệ sĩ trong lịch sử với 9 tuần liên tiếp thống trị BXH Billboard Hot 100.

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp của mình, Kesha đâm đơn kiện nhà sản xuất Dr. Luke, tố cáo bị ông bầu lạm dụng nhiều năm liền nhưng bị xử thua kiện vào năm 2018. Vượt qua biến cố, chủ nhân ca khúc Die Young khởi nghiệp với dòng sản phẩm làm đẹp của riêng mình mang tên KESHA ROSE, đóng vai chính trong một bộ phim truyền hình tên là Conjuring Kesha và phát hành podcast Kesha and the Creepies.

Lil Nas X

Từ chàng trai năm nhất đại học bỏ nhà để theo đuổi niềm đam mê âm nhạc, giờ đây ca sĩ sinh năm 1999 có thể mỉm cười với nỗ lực mình đã bỏ ra khi trở thành hiện tượng toàn cầu nhờ ca khúc Old Town Road. Tờ Time đánh giá sự nổi lên của Lil Nas X đại diện cho một con đường sản xuất âm nhạc mới nhờ mạng xã hội và âm nhạc trực tuyến khi anh chàng tạo hơn 100 meme để quảng bá cho ca khúc Old Town Road. Ca khúc giúp Lil Nas X oanh tạc nhiều giải thưởng danh giá như Grammys. MTV Video Music, Apple Music Award, American Music Award.

Rapper 20 tuổi công khai xu hướng tính dục vào cuối tháng 6/2019. Anh trở thành nghệ sĩ đồng tính công khai đầu tiên chiến thắng giải thưởng của Hiệp hội nhạc Đồng quê Mỹ (CMA Awards). Lil Nas X cũng là gương mặt trẻ tiềm năng trong lĩnh vực thời trang làm đẹp khi chính thức trở thành Đại sứ thương hiệu YSL Beauté. Năm 2023 này, Lil Nas X trong chuyến lưu diễn đầu tiên của anh, Long Live Montero tới các thành phố trên khắp Bắc Mỹ.

Madison Beer

Được công chúng Việt Nam biết đến rộng rãi nhờ xuất hiện trong MV Hãy Trao Cho Anh của Sơn Tùng M-TP, Madison Elle Beer sớm bộc lộ năng khiếu ca hát từ năm 13 tuổi.

Năm 2012, Madison Beer đăng tải bản cover ca khúc kinh điển At Last của Etta Jones trên kênh YouTube cá nhân. 2 tháng sau, Justin Bieber đã chia sẻ bài hát lên Twitter riêng của anh với nội dung: “Wow, 13 tuổi! Cô ấy có thể hát. Em đã làm rất tốt”. Chủ nhân hit Sorry sau đó xuất hiện trong MV đầu tay của Madison Beer - Melodies (2013) và dành lời khen tặng: “Cô ấy sẽ là một ngôi sao, hãy tin tôi”.

Cô giờ đây vụt sáng trở thành ngôi sao nhạc R&B với nhiều bản hit như: I won’t let you walk away, Home with you, Hurts like hell, Selfish… Tài khoản Instagram của Madison Beer cũng đang có gần 26 triệu người theo dõi. Cô gây ấn tượng người hâm mộ và giới truyền thông nhờ hình tượng năng động, khoẻ khoắn nhưng không kém phần quyến rũ.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc thành công, năm 2021, Madison Beer kết hợp với cô bạn Vanessa Hudgens ra mắt thương hiệu làm đẹp KNOW Beauty. Ngoài ra, Madison cũng ấp ủ ước mơ trở thành diễn viên song song với việc ra mắt album vào năm 2023.