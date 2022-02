Sao Việt chia tay văn minh: Hòa Minzy bảo vệ người cũ, Minh Tú - Andree thành bạn thân

HHT - Bộ phim “All Of Us Are Dead” (Ngôi Trường Xác Sống) của Hàn Quốc trên Netflix đang gây sốt toàn cầu. Dàn diễn viên của phim trẻ, chưa mấy tiếng tăm, nhưng đầy triển vọng, họ có thể là tương lai của màn ảnh xứ Kim chi.