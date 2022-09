Sao Việt dính nghi vấn "đạo nhái" K-Pop: DREAMeR "copy" BLACKPINK, Đông Nhi học hỏi CL

HHT - Vấn đề sao Việt vướng nghi vấn sao chép các nghệ sĩ K-Pop vốn không phải một điều quá mới. Thế nhưng, việc “học hỏi” quá đà này đã khiến hình ảnh các nghệ sĩ xấu đi trong mắt người hâm mộ.

Bảo Uyên (DREAMer)

Mới đây nhất, nhóm nhạc của Phí Phương Anh vừa tiết lộ thêm thành viên mới là Bảo Uyên cùng MV sắp ra mắt. Thế nhưng, từ poster giới thiệu Bảo Uyên tới lịch trình comeback của nhóm đều có nhiều nét tương đồng với màn comeback vừa qua của BLACKPINK.

Cụ thể, hình ảnh giới thiệu BORN PINK World Tour của nhóm nhạc Hàn Quốc sử dụng tông hồng đen quen thuộc. Điểm nhấn nằm ở 4 chiếc răng nanh hồng đúng với ý nghĩa của ca khúc mở đường cho sự trở lại lần này của BLACKPINK. Trong khi đó, hình ảnh giới thiệu lịch trình comeback của DREAMeR lại biến tấu thành 2 tia sét hồng trên nền đen có vân rắn cùng cách sử dụng màu sắc y hệt với BLACKPINK.

Không những thế, poster giới thiệu thành viên thứ 4 của nhóm - Bảo Uyên lại khá giống với Lisa trong poster teaser Pink Venom. Từ mái tóc thẳng buộc nửa đầu, trâm cài, trang phục, móng tay nhọn đến cách tạo dáng lẫn hiệu ứng gương vỡ, khó có thể tìm được những điểm khác biệt giữa 2 poster.

Đáng nói, không chỉ đối với người hâm mộ của BLACKPINK tại Việt Nam mà cộng đồng Blinks quốc tế cũng phản ứng gay gắt trước vấn đề này. Các fan của nhóm nhạc Hàn Quốc đồng loạt yêu cầu công ty chủ quản YG khởi kiện để bảo vệ quyền lợi cho “gà nhà”. Ngoài ra, các trang tin về K-Pop quốc tế cũng đưa tin về màn đấu tố đạo nhái này.

Đông Nhi

Đông Nhi cũng từng khiến cộng đồng mạng bàn tán khi tạo hình trong MV Boom Boom khá tương đồng phong cách của rapper CL (2NE1). Nữ ca sĩ đã tung hai teaser để quảng bá nhưng đều nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Cụ thể, trong teaser đầu tiên, các BlackJacks (tên fanclub của 2NE1) nhận ra nhiều sự tương đồng trong tạo hình của Đông Nhi với hình ảnh của CL trong MV Comeback Home được phát hành trước đó 1 năm.

Đến teaser thứ hai, khán giả lại soi ra cặp sừng Viking “cộp mác” CL từng làm mưa làm gió trong I am the best lại một lần nữa xuất hiện trong MV của giọng ca Đôi Mi Em Đang U Sầu. Từ đây, nhiều cuộc khẩu chiến đã xảy ra giữa fan Đông Nhi và cộng đồng BlackJacks.

Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến phản bác những tạo hình trong MV của Đông Nhi không phải là hiếm xuất hiện và đã được nhiều sao trên thế giới sử dụng. Bộ phận khán giả này cho rằng nên ủng hộ cho những sản phẩm đầu tư chỉn chu thế này của sao Việt.

Thu Minh

Trong MV DIVA, Thu Minh đã diện chiếc kính trong suốt, đính pha lê "na ná" với phụ kiện mà Lisa sử dụng trong MV Kill This Love. Nếu chỉ nhìn lướt qua, nhiều khán giả sẽ lầm tưởng chiếc kính mà Thu Minh sử dụng là món đồ gây sốt trong MV Kill This Love thuộc bộ sưu tập Thu - Đông 2019 của nhà mốt Givenchy.

Tuy nhiên, khi soi cận cảnh, chiếc kính của Thu Minh có nhiều điểm kém tinh tế hơn bản gốc với các viên đá to nặng nề, che mất một phần gương mặt. Thêm vào đó, những sợi dây tua rua đính kết bất quy tắc, khác xa sự lộng lẫy với mẫu kính của Lisa.