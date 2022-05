Sao Việt được mùa cưới: Ngô Thanh Vân giới hạn khách mời, Minh Hằng như làm liveshow

HHT - Hàng loạt cặp đôi nổi tiếng của showbiz Việt như Ngô Thanh Vân - Huy Trần, Bình An - Á hậu Phương Nga... đang được dân tình "đếm ngược" đến ngày tổ chức hôn lễ.

2022 là một năm nhiều tin vui của showbiz Việt khi những cặp đôi đình đám như Ngô Thanh Vân - Huy Trần, Mạc Văn Khoa - Thảo Vy hay Minh Hằng và bạn trai doanh nhân đều "chốt đơn" ngày tổ chức đám cưới. Bên cạnh sự đẹp đôi của cô dâu - chú rể, những yếu tố như quy mô đám cưới, dàn khách mời toàn sao... là điều khiến dân tình nóng lòng "đếm ngược" đến ngày vui của các cặp đôi này.

Huy Trần - Ngô Thanh Vân

Cặp sao "mở hàng" cho chuỗi đám cưới của sao Việt được mong chờ nhất 2022 chính là Ngô Thanh Vân và CEO Huy Trần. Theo đó, hôn lễ của cặp đôi chị đẹp - "phi công" sẽ diễn ra vào ngày 8/5 sắp tới, tại một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng tại Đà Nẵng. Ngoài ra, cả hai cũng sẽ giới hạn số lượng khách, chủ yếu mời người thân và bạn bè đến tham dự.

Các khâu như gửi thiệp mời, chọn váy cho cô dâu đã được nàng "đả nữ" chia sẻ trên Facebook cá nhân. Bên cạnh đó, Ngô Thanh Vân còn tiết lộ CEO Huy Trần đã tập nhảy cùng cô để chuẩn bị một tiết mục đặc biệt cho ngày trọng đại.

Bên cạnh đó, dàn khách mời xuất hiện tại đám cưới của Huy Trần - Ngô Thanh Vân cũng thu hút sự chú ý của netizen. Những tên tuổi đình đám của V-Biz như: S.T Sơn Thạch, Isaac, Jun Phạm, siêu mẫu Xuân Lan, chuyên gia trang điểm Nam Trung... sẽ góp mặt trong ngày trọng đại của "đả nữ màn ảnh Việt".

Minh Hằng

Vào dịp Valentine Trắng, Minh Hằng gây "bão" mạng khi đăng ảnh hôn môi "nửa kia" và khoe chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay áp út. Phía sau cặp đôi chính là dòng chữ "Marry Me" (tạm dịch: Cưới anh nhé!) được trang trí đèn led lãng mạn trên sông.

Các đây ít lâu, một người quen của Minh Hằng đã đăng tải kế hoạch tổ chức tiệc cưới sắp tới của nữ diễn viên kèm theo dòng trạng thái: "Chế tui lên lịch cưới như làm liveshow luôn". Theo đó, bản kế hoạch có tên là "Minh Hang Wedding Master Plan" (tạm dịch: Kế hoạch tổng thể đám cưới của Minh Hằng) có nhiều mốc thời gian và lịch trình được phân bố theo từng giờ cụ thể. Nữ diễn viên Bẫy Ngọt Ngào cho hay bản thân cô "sắp bạc đầu" vì tiệc cưới này.

Mới đây nhất, khi giao lưu với fan trong một show âm nhạc, Minh Hằng đã khóc khi bật mí hôn lễ của cô và bạn trai sẽ được tổ chức vào tháng 6 năm nay.

Mạc Văn Khoa - Thảo Vy

Tháng 4/2022, Mạc Văn Khoa nhận về cơn mưa "thả tim" khi chính thức cầu hôn bà xã Thảo Vy. Trước đó, cặp đôi cũng đã "nhá hàng" người hâm mộ với loạt ảnh diện đồ cưới đẹp lung linh. Chia sẻ với truyền thông, Mạc Văn Khoa cho biết hôn lễ của anh và vợ dự kiến diễn ra vào tháng 5 tại Hải Dương và tháng 6 tại TP. Hồ Chí Minh.

Mạc Văn Khoa và Thảo Vy đã đăng ký kết hôn vào năm 2020. Cả hai yêu nhau gần 7 năm và có được nhóc tỳ Minnie xinh xắn. Trong gần một thập niên bên nhau, cặp đôi đã cùng đồng cam cộng khổ từ khi phải chia nhau ổ bánh mì, chai nước lọc đến khi xây dựng được cơ ngơi bạc tỷ.

Bình An - Á hậu Phương Nga

Khoảng đầu năm nay, Bình An đã khiến cư dân mạng thấy "ngọt sâu răng" với hình ảnh quỳ gối cầu hôn Á hậu Phương Nga. Bức ảnh nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt like và bình luận chúc phúc từ cộng đồng mạng.

Trên trang cá nhân, Á hậu Phương Nga khoe khoảnh khắc "tươi như hoa" bên Bình An cùng chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh trên tay. Người đẹp chia sẻ dòng trạng thái: "Yes, I do" và dùng tay tạo thành hình trái tim lãng mạn với "người ấy".

Bình An và Á hậu Phương Nga công khai hẹn hò từ năm 2019 và không ngần ngại phát "cẩu lương" trên mạng xã hội. Người hâm mộ đang mong ngóng đám cưới của cặp đôi sẽ sớm diễn ra.