Sao Việt gặp vấn đề sức khoẻ: Mỹ Tâm cập nhật tình hình sau tâm thư xin lỗi, Phương Ly bất ngờ hoãn ra mắt MV

HHT - Khi ngày ra mắt MV mới cận kề, Phương Ly bỗng thông báo dời lịch đăng tải vì lý do không ngờ. Trong khi đó, sau sự cố mất giọng, Mỹ Tâm tiếp tục gửi đến fan thông báo về tình trạng sức khỏe của mình.

Phương Ly dời lịch MV

Trên trang cá nhân, ca sĩ Phương Ly đã thông báo đến khán giả tạm hoãn thời gian công bố MV LittleLove với lý do tâm lý không ổn định khiến nhiều người hâm mộ lo lắng. Ngay sau đó, nữ ca sĩ đã lên bài nói rõ hơn về việc bất ngờ dời lịch phát sóng MV mới:

“Hôm qua 26/10, ekip Phương Ly đã đăng tải teaser ra mắt MV mới cho ca khúc “Little Love (but no limit)” và dự định sẽ on air vào ngày 28/10/2023. Nhưng vì một số lý do cá nhân, Phương Ly và ekip rất tiếc phải xin phép hoãn lại ngày phát hành MV này thêm một thời gian. Rất mong các quý khán giả đồng cảm và chia sẻ cùng Phương Ly. Chúng mình sẽ thông tin sớm nhất đến các bạn lịch trình phát hành mới sau khi Phương Ly ổn định hơn. Xin chân thành xin lỗi và trân trọng cảm ơn sự thông cảm của mọi người!”.

Mỹ Tâm đã trở lại sau những ngày nghỉ ngơi lấy lại giọng hát

Trước đó, Mỹ Tâm từng phải bật khóc và gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả về sự cố mất giọng trong một đêm diễn ở Hà Nội. Do bị cảm trong nhiều ngày liền và không có thời gian nghỉ ngơi nên “họa mi tóc nâu” đã không thể phát âm chuẩn lời bài hát.

Mới đây, Mỹ Tâm đã tải hình ảnh mới trên trang cá nhân kèm caption thông báo về tình trạng sức khỏe của mình: “Sau vài ngày nghỉ ngơi, mình đã khoẻ lại rồi. Cám ơn các bạn đã quan tâm và lo cho sức khoẻ của Tâm nha. Buổi tối thật vui nhé cả nhà!”

Trang Pháp tâm sự về hành trình với âm nhạc ngày trở lại

Trước phát sóng tập đầu tiên show Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, Trang Pháp đã gửi đến người hâm mộ bộ ảnh mới thể hiện sự biến hóa đa dạng của mình. Bộ ảnh được nữ ca sĩ chụp với 4 concept tượng trưng cho các quá trình trưởng thành của bản thân như: “Bò Đeo Nơ”, “Bộ Ca Sĩ”, “Bộ Nhạc Sĩ” và “Bộ Trưởng Thành”.

“Theo đuổi đam mê không phải là một hành trình dễ dàng, nhưng khi sống với âm nhạc, tôi được là chính tôi và trải nghiệm những cung bậc tuyệt vời nhất” - Giọng ca Chocolate chia sẻ về quyết tâm làm “trái ý” bố mẹ, không đi du học để vào Nam theo đuổi nghiệp ca hát.

Sau 10 năm debut làm ca sĩ nhưng vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn, Trang Pháp chia sẻ sự trở lại lần này trong một chương trình mới là cơ hội để cô bứt phá, trở thành phiên bản tốt hơn nhưng vẫn là chính mình. Tuy có chút hồi hộp nhưng Trang Pháp hứa hẹn sẽ trình diễn đầy quyết tâm trong chương trình năm nay.