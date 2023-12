Sao Việt nói gì: Lệ Quyên ẩn ý chuyện "bị hại" trong show Chị Đẹp, Ái Phương có động thái lạ

HHT - Giữa những tranh cãi về kết quả "Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng" công diễn 3, Lệ Quyên gây xôn xao khi bất ngờ đăng tải trạng thái đầy ẩn ý. Trong khi đó, Ái Phương cũng có những chia sẻ chân thành về sự tự do.

Lệ Quyên tiếc nuối khi công sức bị đạp đổ

Vừa qua, "nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên đã gây xôn xao cộng đồng mạng trước những chia sẻ đầy ẩn ý. Cụ thể, nữ ca sĩ bày tỏ thái độ bất bình về một nhân vật đang cố tình chèo lái mọi thứ, phá hỏng công sức của các nghệ sĩ tại Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng.

"Đối với mình là cuộc vui, là game không hơn không kém nhưng với người khác là cả tính mạng, bất chấp tất cả thì mình bị lợi dụng là điều tất yếu. Vơ hết cả đi, có ai cần đâu ngoài cưng, thèm khát vinh quang vì nhạt nhòa, nhỉ? Nhưng có tài, kiên nhẫn và tử tế thế nào khán giả cũng thấy mà, sao cần phải như thế này? Cả một chiến lược được người trong cuộc cùng tính toán, rào trước đón sau vì cưng biết hết thì chặt chẽ quá rồi. Kết quả cuối cùng sẽ cho thấy, sự ham hố bằng mọi giá được thực hiện bất chấp, chèo lái mọi thứ, vứt hết công sức của người khác tham gia chỉ để vui vô tình thành bàn đạp cho cưng. Đó là mục đích. Bỏ qua dưới mọi hình thức tiêu cực này ngay bây giờ. Mình tiếc lắm vì 99% các chị em chúng tôi đáng yêu vô cùng, 1% phá hỏng tất cả, thật sự tiếc nuối. Trong lòng mình, thất vọng lắm luôn", Lệ Quyên viết.

Ái Phương trải lòng về sự tự do

Giọng ca Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh đã khiến nhiều người hâm mộ gật gù đồng tình với những quan điểm về sự tự do. Theo Ái Phương, tự do là khi mỗi người hạn chế chỉ trích người khác vì khi đó sẽ không quan tâm ai bàn luận đến mình nữa.

"Khi nghĩ về healing, không hiểu tại sao mình lại nghĩ về sự tự do, đó là chữ đầu tiên trong đầu. Một đời tự do, không chỉ trích, không oán trách, không trói buộc. Bản thân mình được tự do và bình an để thể hiện những khiếm khuyết của bản thân. Và tin tưởng rằng dù mình có thấy ghê, mình vẫn được yêu nhiều, vì đó là tình yêu không điều kiện", nữ ca sĩ tâm sự.

Tính cách của MONO trong mắt tiền bối

Tham gia theo dõi vở kịch để ủng hộ "đồng chí" Huỳnh Lập, MONO nhận được sự khen ngợi từ nghệ sĩ Việt Hương bởi tính cách lễ phép và chân thành. Nam ca sĩ không ngần ngại có sự tương tác thân thiện cùng các diễn viên hay dành cử chỉ tôn trọng đến các tiền bối trong nghề.

Việt Hương bày tỏ: "Đẹp trai, dễ thương, nhẹ nhàng, lễ phép, đi xem xong, ôm cô thật chặt cảm ơn, ngoan ngoãn. Mê thằng anh, gặp thằng em mê luôn, hai đứa con trai xuất sắc. Em mà sinh được hai đứa con trai vậy, ai mà ăn hiếp một cái em leo lên nóc nhà á".