Sao Việt nói gì: Lệ Quyên, Phương Mỹ Chi phản pháo tin đồn thất thiệt

HHT - Mới đây, Phương Mỹ Chi đã chính thức trình báo cơ quan chức năng về ồn ào nhạy cảm gần đây. Trong khi đó, Lệ Quyên cũng có màn đáp trả "cực gắt" tin đồn được ưu ái ở "Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng".

Phương Mỹ Chi trình báo cơ quan chức năng vụ clip nhạy cảm

Thời gian gần đây, Phương Mỹ Chi liên tục bị "réo tên" là nhân vật xuất hiện trong một đoạn clip có nội dung nhạy cảm. Dù nữ ca sĩ đã lập tức lên tiếng khẳng định "tất cả chỉ là bịa đặt", song những ồn ào này vẫn "râm ran" khắp mạng xã hội.

Mới đây, giọng ca Vũ Trụ Có Anh chính thức thông báo đến khán giả về việc cô và e-kip đã trình báo vụ việc cho cơ quan chức năng: "Bước đầu, các chuyên gia an ninh mạng nhận định, Phương Mỹ Chi không phải nhân vật xuất hiện trong video và clip có dấu hiệu can thiệp bằng công nghệ" - Phương Mỹ Chi khẳng định trên trang cá nhân.

Nữ ca sĩ Gen Z thể hiện sự quyết liệt sẽ "theo đuổi đến cùng" để lấy lại danh dự cho bản thân, cũng như "sát cánh cùng nạn nhân bị vu khống, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, bạo lực trên mạng xã hội sau này có thêm sự mạnh mẽ để bảo vệ bản thân".

Bên cạnh đó, Phương Mỹ Chi cũng không giấu được sự bức xúc khi gửi lời nhắn nhủ đanh thép đến "những kẻ nấp sau màn hình": "Các bạn sẽ mãi mãi không hiểu được nỗi uất giận của những nạn nhân bị chà đạp danh dự, nhưng các bạn sẽ hiểu được hậu quả của hành động mà mình đang làm là như thế nào".

Lệ Quyên khẳng định "bị vu oan"

Tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, Lệ Quyên nhiều lần vấp phải nghi vấn được "ưu ái". Cụ thể, sau 7 tập lên sóng, netizen đánh giá các tiết mục có Lệ Quyên chưa bứt phá, đơn điệu nhưng vẫn đạt điểm số cao, giúp cô liên tục giành vị trí Top đầu.

Trong bài đăng mới nhất, Lệ Quyên một lần nữa ngầm phủ nhận tin đồn này khi ẩn ý: "Cho đến khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, Quyên mới thấy mình quyền lực đến thế (sắp ảo tưởng bởi bị vu oan và tô vẽ)". Trước đó, nữ ca sĩ cũng đã có một "tâm thư" dài khẳng định "luôn ngẩng cao đầu, chơi văn minh và không cần ai chăm chút".

"Chị đẹp" này cũng nói thêm về những nghi vấn xoay quanh việc bình chọn của khán giả trường quay: "Khán giả trường quay cảm nhận theo cái họ thưởng thức trong khoảnh khắc ấy để vote, kết quả nhiều khi làm giật mình nhưng phải chịu thôi". Ngoài ra, nữ ca sĩ còn đăng kèm một số hình ảnh tập luyện bị chấn thương trong bài viết mới nhất của mình.

Chi Pu muốn gia nhập làng phim ảnh xứ Trung

Sau thành công ở Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 4, Chi Pu trở thành cái tên được săn đón ở cả 2 thị trường: Việt - Trung. Vừa qua, cô nàng đã có một buổi phỏng vấn bằng tiếng Anh với Tân Hoa Xã và Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc.

Tại đây, giọng ca Anh Ơi Ở Lại được dịp flex về chương trình Đạp Gió bản Việt mùa đầu tiên và tích cực quảng bá văn hoá Việt. Chi Pu cũng bày tỏ mong muốn cải thiện thêm về vốn Hoa ngữ để giao lưu cùng fan tốt hơn, đồng thời, hy vọng sẽ có cơ hội gia nhập làng phim ảnh xứ Trung:

"My dream is I can join the film industry in China. I wish that one day when my Chinese improve, I have a chance to join one movie or TV series in China". (PV tạm dịch: Ước mơ của tôi là có thể tham gia vào lĩnh vực điện ảnh ở Trung Quốc. Tôi mong rằng khi tiếng Trung của tôi khá hơn, tôi sẽ có cơ hội tham gia một bộ phim điện ảnh hoặc phim truyền hình Trung Quốc).