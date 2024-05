Sao Việt tham dự buổi ra mắt album mới của Billie Eilish, Hứa Kim Tuyền chấm điểm gần tuyệt đối

HHT - Nhiều sao Việt đã có mặt tại buổi thưởng thức album "Hit Me Hard And Soft" của Billie Eilish. Sự kiện thưởng thức album này còn được tổ chức trên nhiều quốc gia khác bên cạnh Việt Nam.

Tối ngày 17/5 vừa qua, Universal Music Vietnam (công ty chi nhánh của hãng đĩa Universal Music Group) đã tổ chức một buổi thưởng thức album phòng thu thứ 3 của Billie Eilish mang tên Hit Me Hard And Soft. Sự kiện này được tổ chức nhằm chúc mừng Billie ra mắt album mới sau 3 năm vắng bóng trên đường đua âm nhạc. Đây cũng là lần đầu tiên giọng ca Happier Than Ever tổ chức một buổi trải nghiệm album tại Việt Nam.

Bên cạnh những người hâm mộ cuồng nhiệt, sự kiện trải nghiệm album còn quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt đình đám, có thể kể đến như nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, nhạc sĩ Kai Đinh, bộ đôi Liu Grace - Minh Lai, CONGB, Pia Linh, Changg, Chi Xê, Á Hậu Ngọc Hằng, Á Hậu Minh Kiên,... Buổi trải nghiệm được tổ chức tại rạp phim CGV Landmark 81.

Sau 45 phút diễn ra sự kiện, những khách mời đã có những cảm nhận riêng về album mới nhất của Billie Eilish. Cụ thể, nhạc sĩ - ca sĩ Kai Đinh đã không giấu nổi niềm vui sướng của mình khi được trải nghiệm nghe album tại rạp phim: “Trải nghiệm nghe album trong rạp khá giống như trải nghiệm đi xem phim, nó thật sự "hit me hard" ngay lúc bắt đầu. Ngay ca khúc đầu tiên SKINNY, Kai đã hơi khóc trong rạp. Bài hát này thực sự quá cảm xúc. Album càng về sau càng có nhiều tiết tấu hơn, về cuối thì càng có cảm giác là đang xem phim của Christopher Nolan, dạng phim thriller có cú twist liên tục.”

Bên cạnh Kai Đinh, “cha đẻ” của bản hit Mưa Tháng Sáu - nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền còn ca ngợi cách sử dụng chất liệu âm nhạc nhuần nhuyễn của bộ đôi anh em Billie Eilish và Finneas O'Connell. “Billie đã sử dụng lại lời bài hát và chất liệu âm nhạc đã được sử dụng xuyên suốt 7 bài hát đầu để kết lại album bằng ca khúc cuối ‘BLUE’. Đây chính là một trải nghiệm cực kỳ điện ảnh trong âm nhạc của Billie Eilish, và điều này thực sự rất hiếm thấy” - nhạc sĩ họ Hứa chia sẻ. Trong số 11 ca khúc của album Hit Me Hard And Soft, hai ca khúc CHIHIRO và L'AMOUR DE MA VIE là hai cái tên được Hứa Kim Tuyền đánh giá cao nhất.

Các khách mời còn đặc biệt nhận được một lời nhắn nhủ từ Billie Eilish qua một đoạn video ngắn. Nữ ca sĩ 22 tuổi đã gửi lời chào Việt Nam cực kỳ đáng yêu và thân thiện. Cô cũng không quên cảm ơn tất cả fan Việt Nam đã luôn ủng hộ cô suốt thời gian qua và hy vọng mọi người sẽ yêu thích album mới này.

Album mới của Billie Eilish, Hit Me Hard And Soft được sáng tác bởi Billie Eilish và FINNEAS, anh trai cô và những cộng sự lâu năm. Album được phát hành với nỗ lực không ngừng nhằm giảm thiểu chất thải và chống biến đổi khí hậu; tất cả các định dạng vật lý ở tất cả phiên bản sử dụng 100% vật liệu có thể tái chế. Hit Me Hard And Soft đã đạt được 72,7 triệu lượt nghe trên Spotify sau ngày đầu tiên ra mắt.