Sau 14 ngày, sắp hoàn thành chi hỗ trợ bổ sung từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

HHT - Từ chiều 25/8 đến đêm 26/8, ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, có nơi trên 300mm; Thanh Hóa 50 - 100mm, có nơi trên 150mm. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.