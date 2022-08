Sau "Con Cưng", phim mới về thanh xuân của Denis Đặng có còn nhận được phản hồi tích cực?

HHT - Nổi tiếng với vai trò giám đốc sáng tạo cho nhiều sản phẩm nghệ thuật đình đám, gần đây, Denis Đặng tiếp tục "ghi điểm" với khán giả khi lấn sân sang đóng phim. Series "The Last Goodbye" về đề tài thanh xuân của mỹ nam 9X vừa được ra mắt đã thu hút hàng triệu lượt xem sau 3 tập phát sóng.

Sau màn chào sân gây "bão" trong Con Cưng, mới đây, Denis Đặng lại khiến cư dân mạng bất ngờ khi thể hiện khả năng diễn xuất trong series "thanh xuân vườn trường" mang tên The Last Goodbye (Tạm dịch: Lời Tạm Biệt Cuối Cùng).

Phim ngắn của mỹ nam 9X mở đầu bằng hình ảnh Phong Sơn (Denis Đặng) nhìn thấy một cuộn băng và bắt đầu hồi tưởng về tuổi trẻ của mình.

Khi đó, Phong Sơn là chàng “hot boy” nổi tiếng trong lớp nhưng lại sống khá khép kín, thường xuyên chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân. Tuệ An (Phương Giang) và nhóm bạn thân gồm Ánh Dương (Khánh Uyên), Lâm Bình (Thái Vũ) đều là thành viên nòng cốt của Đài Phát Thanh trong trường. Mối tình của Phong Sơn và Tuệ An nảy nở khi nam chính trở thành một thành viên của CLB này.

Giữ vai trò Đạo diễn, Giám đốc Sáng tạo kiêm Diễn viên của The Last Goodbye, Denis Đặng cũng mang đến cho người xem những thước phim ngắn với định dạng khung dọc nhưng được đầu tư với chất lượng tiệm cận điện ảnh, chạm được đến cảm xúc của người xem. Màu phim đầy hoài niệm cũng là điểm cộng lớn của The Last Goodbye.

The Last Goodbye đã thu hút lượt xem "khủng" từ cộng đồng mạng với 3 triệu view cho mỗi tập phát sóng. Phim ngắn của Denis Đặng nhận về nhiều lời khen bởi hình ảnh chỉn chu, màu phim "xịn xò" và giọng dẫn truyện ngọt ngào của nữ chính. Phía dưới phần bình luận, hội chị em liên tục dành lời khen cho vẻ ngoài điển trai của Denis Đặng: "Mê nét đẹp của ổng", "Càng ngày càng đẹp trai anh ơi",...

Tuy nhiên, The Last Goodbye cũng được một số khán giả nhận xét là có câu chuyện khá "an toàn" với chủ đề quen thuộc là thanh xuân vườn trường. Bên cạnh đó, một bộ phận netizen cho rằng dàn cast xuất hiện trong phim có phần "đứng tuổi" so với những nhân vật là học sinh cấp 3.