Sau khi xin lỗi nhau, Minh Tú - Lan Khuê chạm mặt trên sàn catwalk

HHT - Mới đây, hai siêu mẫu Minh Tú và Lan Khuê gây chú ý khi cùng trình diễn trong bộ sưu tập "Like a star" của nhà thiết kế Hà Nhật Tiến.

Trước đó, Minh Tú và Lan Khuê đã xuất hiện trong một talkshow và tâm sự về những hiểu lầm kéo dài trong nhiều năm. Trong chương trình này, bộ đôi siêu mẫu chính thức nói lời xin lỗi nhau. Cả hai dành cho nhau rất nhiều tình cảm và luôn trân trọng mối quan hệ bạn bè.

Lần này, hai nữ siêu mẫu đọ dáng "một chín một mười" tại sự kiện thời trang Extra Men Show 3. Minh Tú và Lan Khuê diện những mẫu thiết kế trong BST Like a star của NTK Hà Nhật Tiến. Minh Tú tỏa sáng trong bộ đầm trắng giúp cô khoe tối đa hình thể. Trong khi đó, Lan Khuê giới thiệu mẫu thiết kế váy đỏ rực rỡ, nổi bật.

Minh Tú đã xuất hiện bên cạnh NTK Hà Nhật Tiến cùng Lan Khuê ở cuối màn trình diễn để chào khán giả. Việc Lan Khuê, Minh Tú cùng đứng chung khung hình khiến khán giả thích thú. Vedette Lan Khuê tự tin xuất hiện sau rất nhiều người mẫu nổi tiếng.

Ngoài ra, 6 nam diễn viên điển trai của màn ảnh Việt gồm Anh Dũng - Lê Xuân Tiền - Vũ Tuấn Việt - Lâm Bảo Châu - Hiếu Nguyễn - Thuận Nguyễn là những first-face của bộ sưu tập.

Điểm nhấn khác trong màn giới thiệu BST này còn có sự xuất hiện của Top 3 Nam vương Siêu quốc gia Thái Lan 2023 gồm Topz Nathanon - Tonkla - Bomb. Cả ba vừa đến TP.HCM hồi cuối tháng 4 để tuyển chọn người mẫu cho chương trình. Lần này còn có một đồng hương của họ là Kevin Dasom - người đăng quang Nam vương quốc tế 2024.

Ba người mẫu nữ của Việt Nam xuất hiện trong BST Like a Star cũng gây ấn tượng mạnh không kém là Quán quân The Face 2023 Huỳnh Tú Anh, Quán quân Next Top Model - Á hậu Miss Universe Vietnam 2023 Hương Ly, Quán quân The New Mentor 2023 Lê Thu Trang. Mỗi chân dài đều có phong cách riêng, khiến khán giả mãn nhãn với những bước catwalk mạnh mẽ, chuyên nghiệp.