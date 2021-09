Sau loạt thông tin tiêu cực của showbiz, Bộ VH-TT-DL xây dựng bộ "Quy tắc ứng xử nghệ sĩ"

HHT - Cụ thể Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) đang soạn thảo bộ "Quy tắc ứng xử nghệ sĩ" nhằm làm căn cứ giúp các nghệ sĩ tiết chế và hình thành đạo đức trong lối sống, phát ngôn chuẩn mực.

Đối diện với những bất ổn trong ứng xử của nhiều sao Việt, Bộ Văn hóa Thể Thao và Du Lịch (VH-TT-DL) đang tổ chức soạn thảo "Quy tắc ứng xử của nghệ sĩ". Theo thông tin Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông trao đổi với báo Thanh Niên, bộ quy tắc sẽ là tiêu chuẩn để các nghệ sĩ có thể tiết chế và có cách hành xử, phát ngôn đúng mực.

“Nó là một cái khung để nghệ sĩ biết tiết chế, ứng xử có văn hóa với nhau để các sao cũng phải nhìn vào đấy, nhìn lại mình. Dựa trên bộ quy tắc này, các bộ, ban, ngành sẽ có các quy tắc riêng, các định chế riêng của từng hội. Lúc đó, nghệ sĩ ở trong hội mới áp dụng. Đây là quy tắc ứng xử chung, không có phần xử phạt”, ông Đông cho biết.

Dù vẫn chưa được công bố chính thức nhưng Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định, bộ quy tắc sẽ không có phần “cấm sóng” nghệ sĩ bởi "đây chỉ là khung về quy tắc ứng xử chứ không phải quy phạm pháp luật".

Quy chế này cũng sẽ áp dụng cho cả nghệ sĩ tự do: “Bộ quy tắc này dành cho cả các nghệ sĩ tự do. Nghệ sĩ tự do mới nhiều chứ nghệ sĩ của Bộ thì cũng chỉ chưa đến 1.000 người”, ông nói rõ.

Nhắc đến những ứng xử của một số nghệ sĩ làm dư luận thất vọng, tạo ra hình ảnh xấu về giới nghệ thuật thời gian gần đây, Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Trần Hướng Dương cho rằng cần có sự vào cuộc của nhiều đơn vị khác nhau.

"Có những trường hợp tuy chưa có quy định pháp luật rõ ràng nhưng chúng ta cũng nên cảnh báo. Chẳng hạn nghệ sĩ Minh Béo bị kết tội tại Mỹ thì khi về Việt Nam sẽ thế nào. Theo tôi, chúng ta vẫn nên có cảnh báo. Các cơ quan tổ chức đại diện cho trẻ em nên lên tiếng, ví dụ Trung Ương Đoàn hay Cục Trẻ em của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội có thể có cảnh báo để chúng ta khi tổ chức biểu diễn, phát sóng thì không gây ảnh hưởng”, ông Dương nói.

Khác với V-Biz, C-Biz từ lâu đã có những quy tắc riêng, lệnh "phong sát" đối với các nghệ sĩ vi phạm nghiêm trọng pháp luật, đạo đức, thuần phong mỹ tục, văn hóa, chính trị... Khi một nghệ sĩ bị "phong sát", họ sẽ bị cấm sóng, không được tiếp tục tham gia hoạt động nghệ thuật hoặc xuất hiện trước công chúng; đồng thời, những tác phẩm nghệ thuật, hợp đồng quảng cáo của họ sẽ bị gỡ bỏ.

Chỉ trong thời gian ngắn, làng giải trí xứ Trung đã "phong sát" hàng loạt cái tên đình đám: Ngô Diệc Phàm - bê bối tình dục chấn động; Trịnh Sảng - lùm xùm nhờ người mang thai hộ; Triệu Vy - bê bối trong tài chính và nhiều hoạt động khác...

Với tình hình hiện tại, việc ban hành bộ quy tắc ứng xử nghệ sĩ của Bộ VH-TT-DL được nhiều người cho là một hành động cần thiết, nhằm siết chặt, giảm tải những lùm xùm gây ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh nghệ sĩ.

Thanh Phương (tổng hợp)