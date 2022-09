Sau màn gây sốt với áo tanktop đen, MONO thông báo tìm nàng thơ cho MV "Waiting For You"

HHT - Đáp lại kỳ vọng từ người hâm mộ, MONO chính thức tổ chức casting nữ chính để sản xuất MV "Waiting For You" - bản hit đang “phủ sóng” khắp các trang mạng xã hội những ngày qua.

Mới đây, trên trang cá nhân, MONO đã bất ngờ thông báo về việc tổ chức casting tìm diễn viên nữ cho MV Waiting For You. Đây là ca khúc nổi bật nhất trong album 22 của tân binh Gen Z. Chất nhạc cực ngầu cùng câu chuyện của chàng trai si tình, yêu đơn phương, luôn “muốn nói với cả thế giới chỉ thương em mà thôi” đã chinh phục đông đảo fan yêu nhạc Việt.

Trước đó, giọng ca Quên Em đã có màn "đánh úp" netizen khi bất ngờ thông báo ca khúc Em là - Track 03 trong Album 22 đang trong quá trình sản xuất và ê-kíp cũng đang tìm một "nàng thơ" cho MV. Bên cạnh đó, giọng ca Gen Z cũng khiến người hâm mộ thích thú với xu hướng ra mắt sản phẩm... hơi ngược: Ra album trước, MV sau.

Mới debut chưa lâu, MONO đã trở thành cái tên được người hâm mộ liên tục nhắc đến. "Em trai Sơn Tùng" gây ấn tượng bởi mức độ đầu tư cho sản phẩm cũng như tư duy âm nhạc khá hiện đại, hợp thời. Thời gian gần đây, ca khúc Waiting For You của anh đang "gây bão" trên các nền tảng mạng xã hội, cũng như giữ vị trí Top 10 Top Trending Youtube Music suốt 1 tháng. Bên cạnh đó, màn vũ đạo của MONO khi trình diễn Waiting for you cũng tạo nên cover trend độc đáo, càng khiến ca khúc này đến gần hơn với khán giả.