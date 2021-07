Sau ngoại truyện của Jeon Ji Hyun, "Kingdom" ra mắt phần riêng về "Thái tử" Joo Ji Hoon

HHT - Có vẻ như khán giả sẽ được nhà làm phim "chiêu đãi" phần ngoại truyện của các nhân vật trước khi được thưởng thức trọn vẹn "Kingdom 3".

Trong lúc phần ngoại truyện Kingdom: Ashin Of The North do nữ diễn viên Jeon Ji Hyun chuẩn bị ra mắt vào ngày 23/07 tới đây, phía Netflix tuyên bố phần ngoại truyện tiếp theo của Kingdom (Vương Triều Xác Sống) sẽ có tên là The Crown Prince (Thái Tử).

Đây là phần ngoại truyện do chính biên kịch Kim Eun Hee chấp bút, nội dung bao gồm cả quá khứ lẫn một phần tương lai của Thái tử Lee Chang do Joo Ji Hoon đảm nhận.

Trước đó, Kingdom phần 1 và 2 đã ra mắt vô cùng thành công. Nhà sản xuất cũng đã tiến hành các khâu chuẩn bị cho mùa 3 ghi hình và phát sóng. Tuy nhiên vì ảnh hưởng của đại dịch, nên kế hoạch buộc phải tạm hoãn, đoàn phim lại phải chờ đợi thống nhất lịch trình làm việc của các diễn viên chính một lần nữa.

Vì thế trước mắt, nhà sản xuất sẽ cho lên sóng ngoại truyện đầu tiên mang tên Ashin Of The North và tiếp theo là The Crown Prince. Dự là sẽ tạo thành một series về zombie dành riêng cho Kingdom (Vương Triều Xác Sống).

Kingdom là câu chuyện kể về hành trình lưu vong của Thái tử Lee Chang. Trên đường đi, Lee Chang đã bắt gặp căn bệnh lạ, người bệnh không chết đi mà biến thành những xác sống tấn công đồng loại, đây cũng là nguồn cơn khiến toàn dân Joseon lâm vào cảnh diệt vong. Lee Chang buộc phải tìm cách cứu lấy bá tánh và cũng từ đó phát hiện được âm mưu thâm độc của hoàng thất.

Ở cuối phần hai, Lee Chang tiếp tục hành trình ngược lên phương Bắc, tìm nguồn gốc của cây hồi sinh. Tại đây, anh đã đụng độ Ashin (Jeon Ji Hyun) - người được cho là nắm giữ bí mật về cây hồi sinh và phương Bắc này cũng là nơi bắt nguồn của căn bệnh xác sống.

Teaser của "Kingdom: Ashin Of The North".