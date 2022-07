Sau nhiều lần trì hoãn, màn kết hợp giữa "nữ hoàng K-Pop" BoA và Lưu Vũ Hân (THE9) sắp ra mắt

HHT - Những đồn đoán liên quan về màn kết hợp Hàn - Trung giữa BoA và Lưu Vũ Hân (cựu thành viên THE9) đã bắt đầu từ năm 2020.

Mới đây, phía Lưu Vũ Hân bất ngờ thông báo về màn kết hợp giữa nữ idol với "nữ hoàng K-Pop" BoA. Cả hai sẽ cho ra mắt bản thu mới và MV của ca khúc Better vào ngày 18/7 tới đây.

Better là ca khúc thuộc thể loại alt-R&B, được chắp bút bởi Yoo Young Jin, nhà soạn nhạc gắn liền với nhiều bản hit của các idol nhà SM. Bài hát nằm trong album thứ 10 cùng tên ra mắt vào năm 2020, đánh dấu kỷ niệm 20 năm ca hát của BoA.

Thông tin BoA kết hợp với Lưu Vũ Hân đã được các cư dân mạng truyền tai nhau từ lâu. Năm 2020, hai bên đã đưa ra thông báo hợp tác trong ca khúc Better, nhưng vì lịch trình bận rộn mà quá trình thực hiện bị hoãn lại. Đến năm 2021, Better mới được thu âm và quay MV, nhưng một lần nữa lại bị hoãn ngày phát hành vì một số lý do khác nhau. Phải đến thời điểm hiện tại, ca khúc kết hợp giữa BoA và Lưu Vũ Hân mới được ấn định ngày ra mắt chính thức.

Với những fan K-Pop gạo cội, BoA không còn là cái tên xa lạ. Nữ ca sĩ nổi tiếng với danh xưng "Nữ hoàng K-Pop" khi sở hữu vô số bản hit ở thời đỉnh cao của sự nghiệp như Atlantis Princess, Hurricane Venus, Only One... BoA được công chúng lẫn giới chuyên gia đánh giá cao cả về kĩ năng biểu diễn lẫn ca hát. Nữ thần tượng cũng là một trong những người góp công mở đường cho thành công của K-Pop tại thị trường Nhật Bản.

Với Lưu Vũ Hân, năm 2022 có lẽ là một năm đầy bận rộn của nữ thần tượng. Lưu Vũ Hân vừa cho ra mắt MV của ca khúc Boom Tick Boom nằm trong album XANADU vào ngày 14/7. Lưu Vũ Hân nổi lên sau thành công của chương trình Thanh Xuân Có Bạn 2. Cô giành ngôi vị quán quân và ra mắt với tư cách Center của nhóm nữ THE9.

Tuy thông tin về màn kết hợp này đã rò rỉ từ trước, nhưng một bộ phận cư dân mạng vẫn bày tỏ sự ngạc nhiên trước "tổ hợp" này. Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ cũng bày tỏ sự phấn khích, mong chờ vào màn hợp tác Hàn-Trung từ BoA và Lưu Vũ Hân.