Sau nhiều năm tuyên bố bỏ vai, Ben Affleck sẽ trở lại với "Batman" một lần cuối cùng

HHT - Sau nhiều năm im lặng về việc rời bỏ vai “Người Dơi”, giờ đây tài tử Ben Affleck mới tiết lộ những nguyên nhân sâu xa khiến anh chẳng còn mặn mà với thế giới DCEU cũng như hé lộ kế hoạch bất ngờ.

Trong buổi phỏng vấn với Entertainment Weekly vừa qua, tài tử Ben Affleck cuối cùng đã hé lộ lý do anh bỏ vai diễn siêu anh hùng “Batman” - một mảnh ghép vô cùng quan trọng với thế giới Vũ trụ Mở rộng DC - sau nhiều năm im lặng.

“Tôi đã có một trải nghiệm cực kỳ tệ hại với Justice League vì nhiều lý do khác nhau. Chẳng phải đổ tội cho ai đâu, nhưng đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Nhưng sự thật là tôi đã chẳng vui vẻ gì. Tôi không hề ưa thích gì khi phải tham gia nó. Bộ phim đó tôi nghĩ chẳng thú vị gì cả”, “Người Dơi” chia sẻ.

Thời điểm 2017 là một năm không hề dễ chịu với nam diễn viên thắng 2 giải Oscar khi mọi điều tồi tệ nhất đều dồn đến Ben cùng một lúc. Trong số đó phải kể đến vụ ly hôn đình đám giữa anh và người vợ cũ lâu năm Jennifer Garner, lịch làm việc dày đặc, và hơn cả là sự việc con gái của Zack Snyder qua đời vì tự tử trong quá trình sản xuất Justice League khiến anh mất đi hứng thú với công việc và cả thương hiệu DCEU.

Ở thời điểm ấy, chiếc ghế đạo diễn đã được nhường lại cho Joss Whedon sau khi Zack Snyder vì bi kịch gia đình mà không thể tiếp quản được dự án, cũng là lý do mà bộ phim 2017 gặp thất bại vì màu sắc của đạo diễn The Avengers không đáp ứng được kỳ vọng của khán giả.

“Đó cũng là lúc tôi đi đến quyết định "Thôi, không làm nữa". Thậm chí không phải là vì Justice League quá tệ, mà vì nó có thể trở thành bất cứ thứ gì đó khác,” Ben Affleck nói thêm.

Nhưng hóa ra để đến với quyết định cuối cùng này, Ben Affleck đã phải nhờ đến người bạn thân lâu năm Matt Damon làm “công tác tư tưởng”, khi chính nam diễn viên The Martian là người đã giúp anh nhận ra “chân lý” “Chỉ làm những điều khiến tôi cảm thấy vui vẻ”. Anh cho rằng khoảng thời gian làm việc với Matt trong bộ phim The Last Duel mới nhất “còn vui chán dù không phải là nhân vật chính trong phim”.

“Một trong những điều tuyệt nhất của việc già đi là, nếu bạn may mắn, bạn sẽ ngừng vớ vẩn với bản thân và bắt đầu nghĩ "Biết sao không, tôi nghĩ thực ra tôi biết bản thân cảm thấy thế nào".” Ben nói.

Tuy vậy, Ben Affleck sẽ một lần sau chót trở lại với vai “Batman” trong bộ phim riêng của The Flash vào năm nay như một lời từ biệt dành cho tháng ngày tham gia vào DCEU.

“Tôi hy vọng họ sẽ giữ nguyên tính toàn vẹn của những gì chúng tôi đã tạo nên vì tôi nghĩ nó thật tuyệt và ấn tượng - có thể khác biệt, nhưng không phải biến tấu nhân vật một cách thiếu thích hợp.”