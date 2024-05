Sau những ngày mát mẻ giữa tháng 5, bao giờ miền Bắc có đợt nắng nóng mới?

HHT - Miền Bắc nước ta có thời tiết tương đối mát mẻ từ đầu tháng 5 đến giờ, điều này là khá khác biệt so với những năm trước. Vậy trong nửa cuối tháng 5, có đợt nắng nóng nào ở miền Bắc hay không?

Khác với vài năm trước, khi tháng 5 thường ghi nhận những mức nhiệt độ rất cao ở nhiều tỉnh thành tại miền Bắc nước ta, hiện nay thời tiết miền Bắc lại khá mát mẻ (so với cùng kỳ hằng năm).

Ngày hôm nay, 15/5, miền Bắc tăng nhiệt một chút, đầu giờ chiều nhiệt độ Hà Nội ở khoảng 37oC, các khu vực lân cận chênh lệch 1 - 2oC, Đông Bắc Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ thì mát hơn, nhiệt độ ở mức 31 - 32oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời).

Nhưng từ chiều hoặc chiều tối nay đến sáng mai, gió Đông Bắc về nên nhiệt độ ở phần lớn các tỉnh thành miền Bắc lại giảm 3 - 4oC, trời có mưa, chủ yếu là mưa vừa, Đông Bắc Bắc Bộ có khả năng mưa to. Nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội vào chiều thứ Năm chỉ ở mức 33 - 34oC, Đông Bắc Bắc Bộ (Lạng Sơn, Cao Bằng…) dưới 30oC.

Từ thứ Sáu, nhiệt độ miền Bắc sẽ tăng dần nhưng rồi kiểu thời tiết như trên sẽ lặp lại vào khoảng ngày 19 - 21/5, tức là miền Bắc lại có gió Đông Bắc, mưa và trời mát hơn.

Theo dự báo hiện tại, trong nửa cuối tháng 5 ở miền Bắc (có thể không phải là toàn bộ các tỉnh thành) sẽ có một đợt nắng nóng. Nắng nóng là khi nhiệt độ không khí cao nhất trong ngày từ 35oC trở lên đến dưới 37oC. Đợt nóng này ở miền Bắc được dự báo là sẽ bắt đầu từ 24/5, kéo dài khoảng 3 ngày, nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày ở Hà Nội sẽ lên khoảng 40oC, nhưng nhiều khả năng là nắng nóng sẽ không đến mức gay gắt.