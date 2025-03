Sau TET, fan truyền nhau kinh nghiệm "đu" concert Lady Gaga tại Singapore

HHT - Fan rục rịch chia sẻ kinh nghiệm săn vé, khách sạn và những lưu ý quan trọng trước thềm 4 đêm nhạc của Lady Gaga tại Singapore.

Mới đây, Lady Gaga đã thông báo việc mang chuyến lưu diễn Mayhem đến Sân vận động Quốc gia Singapore vào các ngày 18, 19, 21 và 24/5. Đây là điểm dừng chân duy nhất của nữ ca sĩ tại châu Á. Các Little Monsters trong khu vực, bao gồm người hâm mộ Việt, nhanh chóng tìm cách săn vé và chuẩn bị hành trình sang "Quốc đảo Sư Tử".

Sau The Eras Tour của Taylor Swift vào năm 2024, những kinh nghiệm "xương máu" đã được cư dân mạng truyền tai nhau để có trải nghiệm trọn vẹn khi tham dự các đêm nhạc của Lady Gaga.

Săn vé sớm, cẩn thận lừa đảo

Concert của Lady Gaga tại Singapore sẽ có 9 hạng vé với giá vé thấp nhất là 149 SGD (khoảng 2,8 triệu VNĐ), chưa bao gồm phí của Ticketmaster. Sơ đồ bố trí chỗ ngồi sẽ có vào ngày 17/3. Ban tổ chức sẽ mở bán vé sớm cho khách hàng thẻ Mastercard vào ngày 18/3 và chính thức vào ngày 21/3. Các gói vé kết hợp khách sạn đã xuất hiện trên các nền tảng du lịch như Klook, với mức giá từ 589 SGD (khoảng 10,5 triệu đồng) đến 728 SGD (khoảng 13 triệu đồng).

Theo kinh nghiệm từ các tour quốc tế trước đó, vé có thể “cháy hàng” nhanh chóng. Vì vậy, người hâm mộ cần đăng ký trước tài khoản trên các nền tảng bán vé chính thức để đặt vé nhanh hơn. Khán giả cũng được khuyên chỉ nên đặt vé máy bay, khách sạn khi đã có vé concertđể tránh trường hợp mất tiền oan nếu không mua được vé. Ngoài ra, người hâm mộ cần tránh mua vé chợ đen và kiểm tra kỹ nguồn gốc vé nếu mua lại từ bên khác.

Người hâm mộ cũng nên chọn hạng vé phù hợp với bản thân. Nếu bạn có chiều cao khiêm tốn hoặc sức khỏe không tốt, các hạng vé khán đài sẽ là lựa chọn thông minh nhất.

Đặt khách sạn gần sân vận động để tiện di chuyển

Sân vận động Quốc gia Singapore nằm ở khu Kallang, nơi có thể thuận tiện di chuyển bằng MRT. Người hâm mộ có thể lựa chọn các khách sạn trong khu vực Kallang (vừa gần địa điểm concert, vừa có nhiều lựa chọn từ bình dân đến cao cấp) hoặc các khách sạn gần trạm MRT Circle Line để dễ dàng đi lại. Các Little Monsters có thể cân nhắc đặt homestay hoặc hostel (nhà nghỉ tập thể) nếu đi theo nhóm để tiết kiệm chi phí.

Ngay khi sở hữu tấm vé concert trong tay, mọi người cần nhanh chóng đặt vé máy bay và phòng khách sạn. Việc đặt phòng sớm sẽ giúp tránh tình trạng giá tăng cao sát ngày diễn ra concert.

Những lưu ý cần thiết khi tham dự concert

Sân vận động Quốc gia Singapore có quy định nghiêm ngặt về những vật dụng được phép mang vào. Tại The Eras Tour, nhiều khán giả đã bị phía an ninh giữ lại vì mang dây chuyền, túi ví có dây đeo kim loại. Người hâm mộ cần tìm hiểu quy định và kiểm tra kỹ trước khi tới sân vận động.

Vé concert và điện thoại là hai món không thể thiếu khi tham dự bất kỳ concert nào. Để được phép vào sân, bạn cần xuất trình vé in hoặc vé điện tử đầy đủ cho nhân viên an ninh tại các điểm kiểm tra. Người hâm mộ có thể in vé sẵn ra giấy phòng tránh trường hợp mạng yếu hoặc máy quét không nhận diện được ảnh chụp màn hình của vé. Ngoài ra, việc kiểm tra số cổng trên vé và đảm bảo đến đúng giờ tại vị trí chỉ định cũng rất quan trọng.

Người hâm mộ có thể mang một số vật dụng hữu ích như nút tai chống ồn, quạt cầm tay và sử dụng các sản phẩm dưỡng da cũng như khử mùi trước khi tới concert. Nếu thời tiết nắng nóng, khán giả có thể mang chai nhựa rỗng và mua các gói bột bù ion, chất điện giải trong sân vận động nhằm bổ sung năng lượng suốt đêm diễn.

Di chuyển sau concert

Sau đêm diễn, việc rời khỏi sân vận động có thể mất nhiều thời gian do lượng lớn khán giả đổ ra cùng lúc. Người hâm mộ có thể chọn đi MRT vì ga trên tuyến Circle Line nằm ngay cạnh sân vận động, tuy nhiên, điểm này có thể rất đông sau concert. Fan có thể đi bộ đến ga Kallang hoặc Mountbatten (cách 10-15 phút) để tránh chen lấn.

Các Little Monster cũng có thể đặt xe qua các ứng dụng. Lưu ý rằng giá cước có thể tăng cao vào giờ cao điểm. Nếu bạn đi theo nhóm đông, bạn có thể thuê xe chung để về khách sạn, giúp tiết kiệm chi phí và tránh cảnh chờ đợi.

Việc tham dự một chuyến lưu diễn quốc tế như concert của Lady Gaga đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, từ săn vé, đặt phòng đến lên kế hoạch di chuyển. Với những kinh nghiệm trên, mong rằng người hâm mộ có thể tận hưởng bữa tiệc âm nhạc hoành tráng mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.