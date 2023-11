Sau thành công của One Piece, Netflix tung trailer mãn nhãn cho live-action Avatar: The Last Airbender

HHT - Mới đây, Netflix đã công bố trailer đầu tiên cho live-action Avatar: The Last Airbender (Thế Thần: Ngự Khí Sư Cuối Cùng), hứa hẹn một bộ phim hoành tráng và mãn nhãn.

Dựa trên loạt phim hoạt hình ăn khách cùng tên, Avatar: The Last Airbender (Thế Thần: Ngự Khí Sư Cuối Cùng) lấy bối cảnh giả tưởng, nơi con người có thể kiểm soát một trong bốn nguyên tố: Nước, đất, lửa, không khí và sinh sống ở bốn quốc gia tương ứng - Thủy Tộc, Phong Tộc, Thổ Quốc và Hỏa Quốc.

Trong thế giới rộng lớn trên, có một "chức danh" đặc biệt tên Thế Thần. Người được gọi là Thế Thần có thể điều khiển tất cả các nguyên tố, mang trọng trách giữ gìn hòa bình giữa bốn quốc gia. Song, "đại sứ hoà bình" kia đã mất tích hơn một trăm năm. Trong thời gian đó, mọi thứ đã thay đổi khi Hỏa Quốc tấn công và tiêu diệt Phong Tộc, bước đầu âm mưu chinh phục cả thế giới.

Nội dung chính của phim theo chân Aang (Gordon Cormier) - một Thế Thần trẻ tuổi đang trên hành trình làm chủ bốn nguyên tố (Nước, Đất, Lửa, Khí) để khôi phục lại sự cân bằng cho thế giới đang bị đe dọa bởi Hỏa Quốc đáng sợ.

Một trăm năm sau khi Hỏa Quốc chinh phục thế giới, anh em Katara (Kiawentiio) và Sokka (Lan Ousley) của Nam Thủy Tộc vô tình tìm thấy Aang.

Với tư cách là Thế Thần cuối cùng, Aang nhận được sự giúp đỡ của anh em thủy tộc, tìm các chinh phục ba nguyên tố còn lại để hạ bệ Hỏa Vương Ozai (Daniel Dae Kim) và chấm dứt chiến tranh. Bộ ba phải đối mặt với nhiều kẻ thù cũng như kết thêm nhiều đồng minh mới.

Trailer tái hiện thành công thế giới giả tưởng phong phú, những sinh vật truyền thuyết mang tính biểu tượng từ loạt phim hoạt hình gốc và tạo hình nhân vật bám sát nguyên tác. Bộ phim được đánh giá là sự kết hợp độc đáo giữa phong cách anime Nhật Bản và hoạt hình Mỹ.

Bộ ba nhân vật chính được “chọn mặt gửi vàng” là Gordon Cormier (The Stand) trong vai Thế Thần Aang, Kiawentiio (Anne With an E) trong vai Thủy Nhân Katara, Ian Ousley trong vai Chiến binh Thủy tộc Sokka. Dallas Liu (Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings) trong vai Hoàng tử Zuko của Hỏa Quốc.

Bên cạnh những gương mặt trẻ, The Last Airbender còn có sự tham gia của những diễn viên gốc Á dày dặn kinh nghiệm như nam diễn viên Daniel Dae Kim được biết đến nhờ hai loạt phim đình đám Lost và Hawaii Five-0, Paul Sun-Hyung Lee nổi bật với sitcom Kim’s Convenience, Ken Leung trong Rush Hour (1998), X-Men: The Last Stand (2006), Star Wars: The Force Awakens (2015)…

One Piece live-action đã có thành tích “vô tiền khoáng hậu” nhờ chính tác giả Oda Eiichiro đứng ra chỉ đạo. Dưới tham vọng trong phim chuyển thể của Netflix, bộ đôi sáng tạo của loạt phim gốc - Michael Dante DiMartino và Bryan Konietzko lại từ chối tham gia sản xuất The Last Airbender live-action vì tranh chấp sáng tạo.

Thay vào đó, Netflix giao phó bộ phim cho Albert Kim (Sleepy Hollow), Michael Goi (Riverdale), Jabbar Raisani (Lost in Space) và Roseanne Liang (Shadow in the Cloud) đạo diễn. Điều này khiến nhiều người hâm mộ lo lắng liệu tinh thần của loạt phim gốc có được truyền tải trọn vẹn hay không.

Avatar: The Last Airbender dự kiến công chiếu trên Netflix vào ngày 22 tháng 2 năm 2024.