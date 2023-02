Selena Gomez bị chê "xấu tính" vì đào lại clip Hailey Bieber chế giễu Taylor Swift

HHT - Giữa drama căng thẳng với Selena Gomez, mới đây Hailey Bieber đã quyết định khóa bình luận trên các bài đăng của mình. Ở chiều ngược lại, sau khi thông báo nghỉ chơi mạng xã hội để "detox" tinh thần, Selena Gomez cũng bị nhiều người chỉ trích.

Hailey Bieber đã buộc phải giới hạn đối tượng bình luận trong các bài viết của mình trên nền tảng Instagram, sau khi Selena Gomez bình luận dưới đoạn clip cũ của Hailey - đoạn clip cho rằng cô đã có hành động chế giễu Taylor Swift. Sự cố bất ngờ này khiến Hailey bay hơn 200.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội.

Cụ thể, giọng ca Who Says viết dưới phần bình luận đoạn clip cắt ra từ chương trình Drop The Mic được ghi hình vào khoảng năm 2017: "Xin lỗi, người bạn thân nhất của tôi vẫn đang và sẽ tiếp tục là một trong những chiến binh giỏi nhất trong trò chơi này". Đoạn video bất ngờ viral trở lại trong thời gian qua, kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội nhắm vào Hailey Bieber.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen cho hành động bảo vệ bạn bè, Selena Gomez cũng bị "chê" là kẻ khơi mào mọi rắc rối những ngày gần đây. Một số người cho rằng hành động "đào" lại chuyện cũ của nữ ca sĩ là không cần thiết vì mọi chuyện đã qua rất lâu và hiện tại mọi người đang sống rất vui vẻ.

Trước đó không lâu, Selena đã có màn vượt mặt cô út Kylie Jenner lấy lại danh hiệu "Nữ hoàng Instagram" đầy ngoạn mục. Cuộc chiến đôi bên nổ ra sau khi bộ đôi bạn thân Kylie và Hailey đăng tấm ảnh chụp màn hình cuộc gọi của cả hai lên Story. Sẽ không có gì đáng nói nếu dân mạng không phát hiện ra bức ảnh trên đặc biệt phóng to phần lông mày của hai nàng IT Girl đình đám. Bức ảnh được nhiều người tin rằng cả hai đang giễu cợt Selena Gomez sau khi cô thử sức với cách vẽ chân mày của Bella Hadid trong một video TikTok.

Sau khi khuấy động bầu không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết, sao phim Only Murder In The Building tuyên bố rút khỏi TikTok cũng như các nền tảng mạng xã hội vì cho rằng bản thân đã không còn trẻ để phải im lặng hứng chịu những bình luận ác ý cũng như dính vào những cuộc tranh cãi vô lý trong thế giới ảo.

Tuy nhiên, việc làm này của tình cũ Justin Bieber không nhận được sự ủng hộ của netizen. Cô bị mọi người gán biệt danh Mean girl (tạm dịch: Cô gái xấu tính) sau khi kéo nhiều nhân vật khác vào rắc rối rồi chọn cách im lặng mặc cho người khác bị chỉ trích với lời lẽ đầy ác ý. Thậm chí, nhiều người còn nhận xét Selena "trở mặt nhanh hơn bánh tráng" khi vài tháng trước đó cô và Hailey Bieber từng "chị chị em em" lên tiếng xóa tan hiềm khích.