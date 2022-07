Selena Gomez chứng tỏ phong cách thời trang chất ngút ngàn bất chấp vấn đề cân nặng

HHT - Có mặt tại Paris, Milan và giờ sang London, cùng thời điểm Fashion Week Haute Couture diễn ra thì Selena Gomez vẫn chiếm được sự quan tâm của giới yêu thời trang. Dù có vóc dáng hơi tròn trịa do vấn đề sức khỏe, Selena vẫn chứng tỏ phong cách thời trang chất ngút ngàn.

Selena Gomez đang có một mùa Hè khá bận rộn. Cô đến Paris, Milan và hiện đang ở London một công đôi chuyện, vừa quảng bá phần mới của loạt phim Only Murders in the Building vừa xuất hiện tại trung tâm bán lẻ mỹ phẩm Sephora giới thiệu dòng sản phẩm làm đẹp Rare Beauty.

Selena Gomez đã làm việc không ngừng nghỉ. Xuất hiện rạng rỡ với phong cách cổ điển, vintage hoài cổ rất hợp với vẻ đẹp Latinh của cô nàng.

Làm việc lâu năm với stylist Kate Young, họ cùng nhau tạo ra một cảm nhận mới mẻ cho phong cách Mod Chic - lấy cảm hứng từ thập niên 1960 cho một loạt trang phục xuất hiện trước công chúng dạo gần đây. Đặc trưng của thập kỷ là váy mini - đây cũng là item hot toàn thế giới suốt thời gian này.

Xuất hiện tại Paris thì Selena mặc họa tiết gingham hiệu Alaïa nguyên set bao gồm áo crop-top, váy mini xếp ly, đôi giày cao gót nhọn màu trắng và chiếc túi xách hình trái tim. Rất liên quan đến cảm hứng French chic!

Sau đó, di chuyển đến Milan thì nữ diễn viên chọn nguyên cây Prada với chiếc áo sơ mi cài cúc màu ngọc lục bảo, váy ngắn kẻ sọc và giày cao gót đen. Phải dành lời khen cho sự tinh tế của Selena khi đến Paris thì chọn nhãn hiệu được sinh ra ở Paris còn khi sang Ý thì mặc trang phục của nhà thiết kế Ý.

Tới London, Selena vẫn tiếp tục chuỗi phong cách 1960 rất nhất quán nhưng trông vô cùng đa dạng và khác biệt. Cô nàng tham dự một bữa tiệc ra mắt Rare Beauty với chiếc váy ngắn cổ vuông màu vàng hiệu Glemaud cùng giày cao gót PVC buộc dây và khuyên tai vintage vàng cơ bản.

Đặc trưng thập niên thể hiện ở chân váy ngắn và mái tóc tổ ong từng nổi đình đám ngày xưa. Chuỗi hình ảnh cho chuyến công tác lần này khiến Selena Gomez vô cùng thú vị, đồng thời cũng chứng minh rằng mùa Hè là thời điểm tốt nhất để chúng ta thử nghiệm phong cách mới.

Cư dân mạng dành cũng dành không ít lời khen ngợi cho Selena Gomez khi cô đang trong quá trình giảm cân, có thể thấy vóc dáng của Sel đã cải thiện rất nhiều. Điều quan trọng hơn là Selena căng tràn sức sống, sống tích cực dù rằng mỗi khi nhắc tên cô, người ta không khỏi nhớ đến Justin Bieber và mãi tới tận bây giờ cả hai vẫn phải chịu nhiều áp lực về mối quan hệ này.