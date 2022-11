Selena Gomez xin lỗi ân nhân hiến thận sau phát ngôn "bạn thân duy nhất"

HHT - Sau lần vạ miệng mới nhất của Selena về việc coi Taylor Swift là bạn thân duy nhất trong ngành giải trí mà bỏ qua Francia Raisa, người đã hiến thận cho cô, Selena dường như đang cảm thấy có lỗi về phát ngôn của mình.

Vào ngày 6/11 vừa qua, Selena Gomez đã để lại bình luận rằng: “Xin lỗi, tôi đã không đề cập đến tất cả những người bạn mà tôi biết” trên một video TikTok tường thuật về sự việc.

Ồn ào nổ ra trên mạng khi Selena tuyên bố chỉ xem Taylor Swift là “bạn thân duy nhất trong ngành công nghiệp giải trí” trong bài phỏng vấn gần đây nhất với tờ Rolling Stone. Phát ngôn này khiến Selena vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội. Ngay sau đó, “bạn thân cũ” và là ân nhân hiến thận của Selena, Francia Raisa đã unfollow cô trên Instagram, đồng thời để lại một bình luận cũng trên nền tảng này (hiện đã bị xóa): "Thật thú vị".

Người hâm mộ cũng bày tỏ sự thất vọng với Selena Gomez và cho rằng cô nàng đang “ăn cháo đá bát” khi chính Francia Raisa là người đã hiến tặng một bên thận của mình cho Selena vào năm 2017:

“Nếu tôi là người cho bạn một phần cơ thể của mình, thì tốt nhất chính tôi phải là cái tên đầu tiên mà bạn nhắc đến trong bất kì trường hợp nào”, một người hâm mộ chia sẻ.

Người hâm mộ còn nhận ra một điều rằng Raisa không được nhắc đến trong bộ phim tài liệu Selena Gomez: My Mind & Me dù đây là bộ phim kể lại hành trình 6 năm qua của Selena. Nữ diễn viên How I Met Your Father thậm chí còn không tham dự sinh nhật 30 tuổi của Selena vào tháng 7 vừa rồi.

Tuy nhiên, nhiều người lại có suy nghĩ khác trước câu nói của Selena. Họ cho rằng giọng ca Love You To Love Me chỉ đang để cập đến từ “industry” (ngành công nghiệp giải trí), và ý của nữ ca sĩ là lĩnh vực âm nhạc:

“Selena chỉ nói Taylor Swift là bạn thân duy nhất của cô ấy trong ngành công nghiệp này, còn Francia đâu có hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Thật đáng buồn khi phải xem lại mối quan hệ giữa họ (Selena và Francia) khi họ bắt đầu công khai chuyện này lên mạng xã hội".

"Thôi nào, đây chỉ là chuyện nhỏ, có thể Francia đã liên lạc với Selena để làm rõ những gì mà cô ấy đã nói trong buổi phỏng vấn. Hơn hết là cô ấy nói Taylor Swift là siêu sao quốc tế duy nhất mà cô ấy kết bạn", một Selenator khác lên tiếng bênh vực thần tượng.