Shake It Off, All About The Bass, Uptown Funk - những siêu hit sắp thổi nến 10 tuổi

HHT - 2024 sẽ là năm kỷ niệm của rất nhiều ca khúc đình đám đã tròn 10 năm kể từ khi được chính chủ phát hành. Sau đây là 10 ca khúc sắp "thổi nến" 10 tuổi trong năm 2024 mà bạn nhất định nên nghe lại!

Shake It Off - Taylor Swift

Shake It Off là ca khúc đã đưa cái tên Taylor Swift tới đỉnh cao sự nghiệp. Ca khúc được đánh giá cao nhờ giai điệu lôi cuốn. Phần “đọc nhanh” của nữ rapper “nghiệp dư” khiến nhiều khán giả thích thú. Shake It Off đã ngay lập tức trở thành bản hit lớn trong năm 2014 với 4 tuần đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Với sức ảnh hưởng của The Eras Tour và 1989 (Taylor's Version), Shake It Off lại một lần nữa oanh tạc trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc.

Chandelier - Sia

Ca khúc đình đám của nữ ca sĩ Sia - Chandelier là một tác phẩm thành công về mặt thương mại lẫn nghệ thuật. Ca khúc hiện thu về hơn 2,6 tỷ lượt xem trên YouTube và bán được hơn 2 triệu bản tại Hoa Kỳ. Chandelier nhận về nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn cho phần sáng tác xuất sắc và giọng hát nội lực của Sia. Ca khúc cũng đã đem về cho nữ ca sĩ 4 đề cử Grammys và nhiều giải thưởng lớn nhỏ.

Bang Bang - Jessie J, Ariana Grande và Nicki Minaj

Với sự kết hợp hoàn hảo của Jessie J, Ariana Grande và Nicki Minaj, Bang Bang là một hiện tượng âm nhạc bùng nổ trong năm 2014. Sau một thập kỷ, Bang Bang vẫn thường xuyên được phát tại nhiều lễ hội và trở thành một ca khúc quen thuộc ngay cả đối với khán giả Việt Nam.

Anaconda - Nicki Minaj

Dù không thể hiện khả năng fast flow đặc trưng của Nicki Minaj, Anaconda vẫn trở nên thành công ngoài sức mong đợi. Màn trình diễn Anaconda tại lễ trao giải VMAs 2014 được đánh giá là một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất lịch sử VMAs cũng như sự nghiệp của "nữ hoàng nhạc Rap" Nicki Minaj.

Animals - Maroon 5

Ca khúc Animals đã cho thấy một Maroon 5 hoang dã và dữ dội bên cạnh những ca khúc tẩm đường như Sugar hay Payphone. Những nhịp điệu sôi động và náo nhiệt cùng với lời bài hát phóng khoáng, Animals đã khiến nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ trước bài hát này. Kết hợp với đạo diễn phim kinh dị nổi tiếng Samuel Bayer, Maroon 5 đã cho ra mắt một trong những ca khúc có MV ám ảnh nhất trong sự nghiệp của mình.

Problem - Ariana Grande và Iggy Azalea

Problem đánh dấu màn kết hợp ăn ý của "tiểu diva" Ariana Grande và rapper Iggy Azalea. Ca khúc còn gây tò mò cho khán giả bởi giọng ca nam bí ẩn ở phần điệp khúc, sau này được tiết lộ là của tình cũ Ariana Grande, nam rapper Big Sean.

Uptown Funk - Bruno Mars và Mark Ronson

Sản phẩm kết hợp giữa Mark Ronson và Bruno Mars mang đậm chất Funk-Pop vui nhộn và lôi cuốn. Uptown Funk là bản hit lớn nhất trong sự nghiệp của Bruno Mars, thu về 5,1 tỉ lượt xem trên YouTube. Ca khúc một lần nữa "gây sốt" sau màn trình diễn của Bruno Mars tại sự kiện Super Bowl 50 Halftime Show.

Thinking Out Loud - Ed Sheeran

Thinking Out Loud là ca khúc nằm trong album X của Ed Sheeran. Bài hát này nhanh chóng thành công vang dội, trở thành nhạc nền cho những màn cầu hôn lãng mạn. Thinking Out Loud nhận về hơn 2,3 tỷ lượt nghe trên Spotify và MV của ca khúc cũng đã đạt hơn 3,7 tỷ lượt xem trên YouTube.

The Heart Wants What It Wants - Selena Gomez

Sau Come & Get It, The Hearts Wants What It Wants đã lần nữa khẳng định vị trí của Selena Gomez trên bản đồ âm nhạc thế giới. Bên cạnh phần âm nhạc được đánh giá cao, phân đoạn tự sự của Selena Gomez ở đầu MV về Justin Bieber cũng gây chú ý: "Anh ấy nghĩ nó thật đẹp, còn tôi nghĩ nó thật khó khăn. Tôi nghĩ tôi đã luôn ủng hộ anh ấy. Tôi buồn khi anh ấy buồn, tôi vui khi anh ấy vui. Tôi không hề muốn chuyện gì xấu xảy ra với anh ấy. Nó làm tôi thực sự đau. Chỉ vậy thôi."

All About That Bass - Meghan Trainor

All About That Bass và nhịp điệu Doo-Wop đã đưa Meghan Trainor trở thành một trong những "tân binh khủng long" của làng nhạc vào năm 2014. Bài hát được xem là "bản tuyên ngôn" chống lại nạn body shaming và truyền cảm hứng về việc yêu bản thân của giới trẻ.