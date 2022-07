Shawn Mendes hủy show vì tinh thần bất ổn: "Sẽ trở lại khi bản thân được chữa lành"

HHT - Sau khi tạm hoãn 3 tuần, chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới "Wonder: the World Tour" của Shawn Mendes chính thức bị hủy bỏ. Giọng ca "Stitches" đã lên tiếng xin lỗi khán giả, đồng thời trấn an người hâm mộ về tình trạng sức khỏe tinh thần đáng báo động của bản thân.

Trong thông báo mới nhất, Shawn Mendes chia sẻ anh chưa hoàn toàn sẵn sàng cho việc biểu diễn vòng quanh thế giới dù từng rất nôn nóng được trở lại với khán giả sau thời gian mọi thứ ngưng trệ vì ảnh hưởng của đại dịch. Nam ca sĩ cũng cập nhật với người hâm mộ về tình hình sức khỏe tinh thần xuống dốc trong thời gian qua: "Sau khi trao đổi với ê-kíp và làm việc với những chuyên gia sức khỏe hàng đầu, tôi hiểu rằng mình cần thêm thời gian cho bản thân nghỉ ngơi để trở lại mạnh mẽ hơn. Đây là thời điểm tôi cần đặt ưu tiên hàng đầu cho sức khỏe của mình. Điều này không đồng nghĩa với việc tôi sẽ ngưng làm nhạc, tôi chắc chắn sẽ gặp lại mọi người ở chuyến lưu diễn tiếp theo. Tôi biết các bạn đã chờ đợi rất lâu để tham gia những buổi biểu diễn này, và thật khó khăn để tôi thông báo tin này đến với các bạn. Tôi hứa sẽ trở lại sớm nhất có thể ngay khi bản thân được chữa lành." Trong buổi diễn cuối cùng trước khi tạm dừng chuyến lưu diễn, Shawn Mendes khiến người hâm mộ lo lắng khi bật khóc nức nở trên sâu khấu trong lúc trình diễn ca khúc It'll Be Okay. Clip: Shawn Mendes bật khóc nức nở trên sân khấu trước khi hủy show. Wonder: the World Tour là chuyến lưu diễn quảng bá cho album phòng thu thứ tư Wonder của Shawn Mendes, phát hành năm 2020. Trước khi bị hủy bỏ, Shawn Mendes dự kiến sẽ thực hiện 87 buổi biểu diễn, chia thành hai chặng tại khu vực châu Âu, Bắc Mỹ, châu Á đến tháng 8/2023. Giọng ca Stitches là nghệ sĩ hiếm hoi công khai hủy show vì vấn đề sức khỏe tinh thần không đảm bảo.