She-Hulk tập 1: Chào sân cuốn hút, liệu "Nữ Khổng Lồ Xanh" có vực dậy Giai đoạn 4 Marvel?

HHT - Với cú mở màn hấp dẫn, hài hước và “độc lạ”, nữ luật sư She-Hulk thực sự đã đem lại cho khán giả một cảm giác mới mẻ và đáng mong chờ sau một năm 2022 ảm đạm của Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Sau hơn nửa năm liên tục tung ra những bộ phim mới mang nội dung không đáp ứng được kỳ vọng của khán giả, tập đầu tiên của loạt phim She-Hulk: Attorney at Law hiện đang mang tới một sức sống mới cho năm 2022 nói riêng và cả Giai đoạn 4 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel đang gây nên nhiều tranh cãi nói chung.

Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung trong phim. Bạn đọc chưa xem cân nhắc trước khi đọc tiếp.

Vui đúng chỗ, nghiêm túc đúng lúc

So với Thor: Love and Thunder bị cho là quá lố lăng và trẻ con hay Ms. Marvel dông dài và thiếu điểm nhấn vừa qua, có thể nói She-Hulk: Attorney at Law đang cho thấy bản thân là một sản phẩm được “chế biến chuẩn” nhất của Marvel Studios trong suốt thời gian qua. Không dài dòng, tập phim đầu tiên về “nữ khổng lồ xanh” hoàn toàn gây ấn tượng và tạo cảm giác hứng thú cho khán giả khi nhanh chóng vào thẳng vấn đề mà bộ phim muốn đưa ra: Quá trình “biến hình” thành “She-Hulk” của nữ luật sư Jennifer Walters và bàn về sự gắn kết của 3 thứ - (siêu) năng lực, trách nhiệm và pháp luật.

Qua màn “phá vỡ bức tường thứ 4” độc đáo để “buôn dưa lê” với khán giả của Jennifer, câu chuyện bắt đầu kể từ khi cô và anh họ Bruce Banner/Hulk gặp tai nạn giao thông khi đụng độ một tàu đưa tin của hành tinh Sakaar. Dẫu may mắn thoát chết, nhưng chính tại khoảnh khắc máu của Bruce không may rơi vào vết thương của Jennifer, thế giới MCU đã chính thức có thêm một người khổng lồ xanh nữa. Vậy là quá trình “huấn luyện Hulk cho người mới bắt đầu” đầy hài hước chính thức diễn ra với sự dẫn dắt của “chuyên gia” thuộc đội Avengers.

Hài hước và khôn ngoan trong lời thoại lẫn tình tiết, nhà biên kịch Jessica Gao rất biết cách tạo sự hứng khởi khi khiến khán giả cười đúng lúc và nghiêm túc đúng chỗ. Giữa những tràng cười thoải mái, không ít khán giả phải tấm tắc gật đầu với những chi tiết bàn luận về sự phân biệt giới tính và việc năng lực phải đi kèm với trách nhiệm. Hoặc đâu đó, người xem lại lặng thinh trước những chi tiết tưởng nhớ 3 vị anh hùng Iron Man, Black Widow và Captain America (riêng về Cap lại khiến khán giả cười ngặt nghẽo) của Hulk, vì anh có lẽ vẫn chưa nguôi nỗi buồn mất đi gia đình Avengers của mình.

Tatiana Maslany - một “Hulk nữ” vô cùng duyên dáng

Điểm nhấn của phim không ai khác chính là “She-Hulk” Tatiana Maslany. Mặc cho tạo hình vẫn gây tranh cãi, nữ minh tinh thắng giải Emmy vẫn hoàn toàn chiếm trọn sự yêu thích của người xem nhờ màn hóa thân thành một “Jennifer Walters” thông minh, hài hước, duyên dáng để che đậy những giận dữ sâu trong nội tâm.

Tatiana cũng được khen ngợi khi tương tác tự nhiên và hoàn toàn ăn ý với đàn anh Mark Ruffalo - “Bruce Banner” của MCU trong suốt 10 năm qua - mà không cần chút gắng gượng nào. Diễn xuất thượng thừa của 2 tên tuổi lớn này hoàn toàn có thể khiến khán giả liên hệ được với chính mình, tới những trải nghiệm vui buồn của phụ nữ, sự quan tâm chăm sóc và nhường nhịn lẫn nhau của máu mủ ruột thịt (dẫu có hóa thành 2 “Hulk” để... đánh nhau đi chăng nữa).

Với cách xây dựng nhân vật hiện tại, Tatiana Maslany lẫn She-Hulk đều được kỳ vọng rằng sẽ đem lại được một hình tượng siêu anh hùng nữ đúng đắn, chuẩn mực mà không khiến 2 chữ “nữ quyền” trở nên “ô dề” trong mắt khán giả.

Chi tiết úp mở cho sự kiện World War Hulk của MCU?

Ngay từ mở đầu, khán giả đã vô cùng bất ngờ khi một chiếc tàu giống với loại Hulk đã từng lái trong sự kiện Thor: Ragnarok xuất hiện. Theo như đã biết, đó là một chiếc tàu truyền tin từ hành tinh Sakaar mà anh đã từng ở trong suốt 2 năm trước khi gặp lại Thor. Liệu có phải nó đang cố báo cho anh về một cuộc chiến kinh hoàng nào đó sắp diễn ra giữa 2 hành tinh sau khi anh rời khỏi, khi đã có nhiều tin đồn xác nhận sự kiện World War Hulk đang được Marvel Studios phát triển? Nhưng đó lại là một trận chiến khác trong tương lai nếu có.

Hãy cùng chờ đón tập 2 của She-Hulk: Attorney at Law vào ngày 25/8 để tiếp tục xem “nữ khồng lồ xanh” đương đầu với trận chiến pháp lý sắp tới nhé!