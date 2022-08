She-Hulk tập 2: Phản diện từng đối đầu Khổng Lồ Xanh sẽ là siêu anh hùng mới của Marvel?

HHT - Tập 2 của “She-Hulk: Attorney at Law” có thể không mang đến sự gay cấn, nhưng để lại hàng loạt manh mối hay ho về những sự kiện MCU lớn trong tương lai.

Tập 2 của She-Hulk: Attorney at Law thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel đã chính thức lên sóng để khán giả thấy được mặt còn lại của đồng xu mang tên “cuộc đời siêu anh hùng” khi được lật lên.

Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung trong phim.

Kẻ mang siêu năng lực luôn chịu thiệt thòi

Dù được nhiều người mến mộ, nhưng các siêu anh hùng trong thế giới MCU vẫn phải chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Họ có thể được tung hô ở khắp mọi nơi, nhưng lại cực kỳ bị hạn chế trong lựa chọn nghề nghiệp.

Chẳng hạn như nữ chính của phim: Vừa bảo vệ mọi người khi hóa thành “She-Hulk”, vừa thắng kiện với tư cách “luật sư Jennifer Walters”, thế nhưng cô lại bị... đuổi việc ngay sau khi “tỏa sáng”. Giờ đây sau khi trở thành một “người khổng lồ xanh”, cuộc đời của nàng tân binh MCU bỗng chốc trở nên đảo lộn chỉ vì dùng siêu năng lực để ngăn phản diện Titania làm loạn tại tòa trong tập trước. Chính vì thế, tòa án tuyên bố phe cô thua kiện vì cho rằng bồi thẩm đoàn thiên vị do cô đã cứu mạng họ.

Sau trận ẩu đả bất đắc dĩ, đi đến đâu She-Hulk cũng được chào đón, trừ những công ty luật vì sợ siêu năng lực của cô sẽ gây khó dễ cho công việc của họ. Thế nhưng GLK/H - hãng luật mà Jennifer đối đầu trong vụ thua kiện vừa rồi - lại thuê cô về để đại diện cho một bộ luật mới mà họ đang phát triển dành cho cộng đồng cường nhân, với điều kiện là cô phải... luôn ở thể trạng She-Hulk để quảng bá.

Abomination là thành viên Thunderbolt đầu tiên?

“Ngậm đắng nuốt cay” đi làm ở chỗ duy nhất tuyển mình đã đành, trớ trêu hơn, vị khách hàng đầu tiên mà Jennifer phải đại diện lại còn là “người quen”: Emil Blonsky - gã quái vật Abomination mà người anh họ Bruce Banner của cô đã đối đầu năm xưa (The Incredible Hulk). Suốt nhiều năm qua, Emil bị giam giữ bởi DODC - tổ chức gây khó dễ cho Spider-Man và Ms. Marvel thời gian qua.

Bằng những lời phản biện chưa bao giờ được người ngoài lắng nghe nghiêm túc, người xem đã phải ngỡ ngàng khi nhận ra Emil cũng chỉ là một nạn nhân. Đúng rằng năm xưa Emil đã từng gây họa tại New York, nhưng nếu nhìn nhận theo khía cạnh của gã, việc cho phép gã tiêm phiên bản lỗi của huyết thanh Siêu Chiến Binh (do Bruce sáng chế) và đột biến thành Abomination để truy sát Hulk là lỗi ở chính phủ Mỹ.

Suốt 15 năm sau đó, “mối nguy” năm xưa lại là Avenger nức tiếng được nhiều người hâm mộ, còn “vị cứu tinh” lại trở thành tội đồ bị nhốt sau song sắt. Suy cho cùng, cả She-Hulk và Abomination đều chỉ là những kẻ muốn làm điều mình cho là đúng đắn, nhưng vì mang siêu năng lực, xã hội lại dành cho họ những cái nhìn thiển cận hơn.

Giờ đây, Emil đã cải tạo, thậm chí còn... viết thư để làm lành với Hulk, cũng là lý do Jennifer nhận làm luật sư bào chữa cho gã trước tòa. Tuy nhiên, một đoạn phim quay lén gã tham gia đấu võ đài tại Gold Dagger (giải đấu cá cược ngầm do Từ Hạ Linh - bà trùm tổ chức Ten Rings làm chủ trong sự kiện Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) đã bị rò rỉ, khiến bất lợi lại nghiêng về bộ đôi siêu năng lực này.

Không những vậy, người “tỉ thí” với Abomination chính là “phù thủy tối thượng” Wong, vì vậy chắc chắn rằng anh cũng sẽ phải “hầu tòa” sau khi chung tay đánh bại Scarlet Witch trong sự kiện Doctor Strange in the Multiverse of Madness vừa qua.

Ngoài ra, Emil Blonsky còn luôn miệng nhắc về “7 người bạn tâm giao” trong cuộc gặp mặt Jennifer Walters. Theo nhiều ý kiến, đây rất có thể là 7 nhân tố còn lại của đội hình Thunderbolts - biệt đội “bất hảo” chuyên thực hiện các nhiệm vụ ngầm sẽ có phim riêng trong Giai đoạn 5, và Abomination được tin chắc là một trong số đó.

Hulk rời “cuộc chơi” để đương đầu sự kiện World War Hulk?

Hóa ra, Mark Ruffalo cũng chỉ là khách mời của She-Hulk: Attorney at Law. Sau nhiệm vụ huấn luyện Jennifer Walters trở thành She-Hulk, Hulk đã lên chiếc tàu Sakaar đã gây tai nạn cho họ ở đầu tập 1 để giải quyết mối nguy mới ngoài vũ trụ.

Tất nhiên, khán giả tinh ý đều nhận ra rằng việc “tống tiễn” Hulk ra ngoài không gian là phương thức để Marvel Studios giảm đi chi phí hiệu ứng hình ảnh, nhưng đó cũng gần như là lời xác nhận sự kiện World War Hulk có thật.

She-Hulk: Attorney at Law tập 3 sẽ lên sóng vào ngày 1/9 tới.