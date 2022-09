She-Hulk tập 3: Phù thủy tối thượng và Megan Thee Stallion ra tòa, hé lộ thế lực phản diện mới

HHT - Tập 3 của “She-Hulk: Attorney at Law” sở hữu những màn cameo cực thú vị cũng như bắt đầu hé lộ thế lực phản diện muốn đối đầu với “Nữ Khổng Lồ Xanh”.

Với những bất ngờ hay ho này, tập 3 của She-Hulk: Attorney at Law đã mang tới Vũ trụ Điện ảnh Marvel những yếu tố mới lạ vô cùng giải trí nhưng cũng không kém phần gây tranh cãi cho người xem

Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung trong phim.

Một màn “cà khịa” siêu “gắt” đến giới truyền thông và dư luận

Vẫn với phong cách châm biếm nổi bật, tập 3 mang những chi tiết có phần “chọc ngoáy” người xem, từ nhẹ tới nặng, và đặc biệt xoáy mạnh vào mặt trái của truyền thông.

Cô nàng luật sư Jennifer Walters/She-Hulk giờ đây đã chính thức trở thành luật sư biện hộ cho gã quái vật Emil Blonsky/Abomination. Và tất nhiên, việc một cường nhân biện hộ thay cho một cường nhân khác không khỏi vấp phải nhiều chỉ trích từ dư luận.

Tồi tệ hơn, mạng xã hội, các trang tin tức và các bản tin đều liên tục “giật tít” những điều trái sự thật, từ việc She-Hulk bị đội Avengers từ chối cho gia nhập cho đến chuyện cô... mang thai với Abomination nên mới chịu làm luật sư cho gã,...

Đáp trả lại những bình luận gièm pha siêu anh hùng nữ của một bộ phận khán giả - một thực trạng đang xảy ra trong thực tế hiện nay, Marvel Studios đã mạnh dạn giễu nhại lại bằng cách đưa hẳn vào phim những câu từ quen thuộc như “Làm ơn bớt siêu anh hùng nữ lại giùm”, “Sao phải biến toàn bộ siêu anh hùng thành phái nữ. Có ai mượn đâu?”...

Tuy vậy, She-Hulk: Attorney at Law cũng vấp phải không ít chỉ trích từ chính khán giả vì cho rằng bộ phim mang tính chất “hận đàn ông”, thường “dìm hàng” các nhân vật nam bằng cách tạo dựng những bản tính xấu xí cho họ như quấy rối tình dục, tính cách gia trưởng và coi thường phụ nữ chỉ để tôn phái đẹp lên.

Cho đến hiện tại, chưa rõ ý đồ mà Marvel Studios muốn cài cắm trong bộ phim là gì. Dù cho bộ phim mang một sự hài hước nhất định, nhưng việc “cà khịa” thiếu đi sự duyên dáng đôi khi lại mang tác dụng ngược, biến tác phẩm cũng trở thành một thứ sản phẩm truyền thông với tính chất sai trái, làm xấu mặt cả đàn ông lẫn ý nghĩa thực sự của “nữ quyền” và “bình đẳng”. Tuy vậy, cần phải theo dõi toàn bộ câu chuyện về nữ anh hùng này trước khi nói quá sớm liệu She-Hulk có đang “làm quá” tính chất “woke” (thuật ngữ mỉa mai phong trào quá khích về bình đẳng xã hội) hay không.

Màn cameo đặc biệt của “phù thủy tối tượng” và Megan Thee Stallion

Như đã biết trước, Wong đã phải “hầu tòa” trong tập mới nhất vì anh là người đã đưa Abomination ra khỏi buồng giam nhà tù của DODC tới tận Macao để đấu võ đài ngầm trong sự kiện Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Hóa ra, Wong đã tự ý làm chuyện này vì... cần tìm đối thủ để nâng cao “tay nghề” khi giờ đây anh đã trở thành “phù thủy tối thượng” của vũ trụ 616.

Anh xuất hiện sau khi được gửi trác tòa tới và nhận lời làm chứng cho việc đã ép buộc Emil Blonsky rời khỏi nơi giam giữ. Tuy nhiên, việc “bỏ của chạy lấy người” vì có khả năng bị chính quyền Mỹ truy tố cho việc giúp tù nhân trốn trại sẽ là chi tiết cho thấy Wong sẽ còn trở lại trong các tập tới.

Đặc biệt hơn, khách mời lần này của MCU chính là rapper Megan Thee Stallion. Tại vũ trụ MCU, chủ nhân của bản hit Savage đình đám đã bị yêu tinh biến hình Runa - một người Asgard nhập cư Trái Đất - giả dạng để đi “đào mỏ” gã luật sư Dennis Bukowsky - đồng nghiệp cũ của Jennifer Walters. Sau khi Runa bị khởi tố, ả đã thua kiện vì She-Hulk trợ giúp làm chứng, khiến Megan vô cùng phấn khởi, thậm chí còn ký hợp đồng làm việc cùng nữ luật sư da xanh.

Đoạn after-credits cảnh She-Hulk và Megan Thee Stallion “quẫy” nhiệt tình hiện cũng gây bão cộng đồng mạng. Mặc cho nhiều người cảm thấy hài hước, nhiều khán giả cũng lên tiếng chỉ trích cảnh phim này đã tình dục hóa siêu anh hùng nổi tiếng và làm chất lượng MCU ngày càng đi xuống.

Ai là kẻ đối đầu She-Hulk?

Xuất hiện với vẻ ngoài và vũ khí trông nguy hiểm (nhưng thực chất lại là dụng cụ ăn cắp từ các thợ xây người Asgard), tuy trông lố bịch nhưng chúng chính là nhóm Wrecking Crew. Trong nguyên tác, chúng là một nhóm cường nhân với sức mạnh lớn lao đã từng gây chiến với cả Thor. Thế nhưng, việc biến chúng thành vài gã du côn yếu ớt và bị She-Hulk “dần” cho một trận tơi tả lại khiến khán giả thêm nản lòng với bộ phim.

Tuy vậy, việc chúng cố đánh cắp mẫu máu của She-Hulk và gọi ai đó là “sếp” đã cho thấy cô nàng sắp sửa đối đầu với kẻ thù thực sự của mình.

She-Hulk: Attorney at Law tập 4 sẽ công chiếu vào ngày 8/9.