“Shin - Cậu bé bút chì” gia nhập đường đua điện ảnh tháng 8 với đồ họa 3D cưng xỉu

HHT - “3DCG! Shin - Cậu Bé Bút Chì: Đại Chiến Siêu Năng Lực - Sushi Bay” hứa hẹn khiến mùa hè nóng hơn bao giờ hết với phần phim 3D đầu tiên.

3DCG! Shin - Cậu bé bút chì: Đại chiến siêu năng lực ~Sushi Bay~ đưa người xem vào hành trình giải cứu thế giới của Shinnosuke với những trận chiến gay cấn, đan xen thông điệp ý nghĩa về gia đình, tình bạn.

Dựa trên nguyên tác tập truyện ngắn Shinnosuke và Himawari: Anh em siêu năng lực, bộ phim điện ảnh thứ 31 của Shin - Cậu bé bút chì xoay quanh câu chuyện về hai nguồn sáng đặc biệt từ vũ trụ mang theo siêu năng lực đặc biệt tới Trái Đất. Mở đầu trailer, nguồn gốc của hai nguồn sáng bí ẩn được tiết lộ: 40 năm trước, các nhà khảo cổ học đã tìm ra một cuốn văn tự tiên tri rằng vào năm có số 20 và 23 thẳng hàng, hai nguồn sáng trắng và đen sẽ rơi xuống Trái Đất.

Vào mùa Hè năm 2023, khi đang chơi cùng em gái Himawari, ánh sáng trắng bất ngờ rơi trúng Shinnosuke, ban cho cậu khả năng điều khiển những đồ vật xung quanh theo ý muốn. Việc sử dụng sức mạnh trong hội thao của trường mẫu giáo Futaba khiến... cặp mông “thương hiệu” của cậu nóng lên.

Ánh sáng tối nhập vào một thanh niên tên Mitsuru Hiriya. Bất mãn vì bị chèn ép, Hiriya sử dụng sức mạnh cho mục đích xấu xa, gây ra vụ nổ thiết bị điện tử để trả thù. Đồng thời, một nhà khoa học hắc ám đã lên kế hoạch lợi dụng siêu năng lực của Hiriya để trở thành bá chủ. Từ đó, một cuộc chiến giữa hai đại diện tốt và xấu chính thức bắt đầu.

Dù có truyền thống phát hành phim vào tháng 4, lần này nhà sản xuất lại “phá lệ” công chiếu phim vào với tháng 8. Dự án phim 3D đầu tiên được chăm chút trong suốt 7 năm với tham vọng đổi mới cái nhìn của khán giả và gợi nhắc về tác phẩm gốc. Tuyến nhân vật được xây dựng phong phú, độc đáo, làm nổi bật rõ nét phe chính diện và phản diện.

Nhà sản xuất tôn trọng nguyên tác khi giữ nguyên tạo hình gương mặt 2D và trang phục của nhân vật trong loạt manga gốc. Cùng với việc sử dụng công nghệ 3D, các nhân vật trở nên sống động hơn nhưng vẫn giữ được nét đáng yêu của mình, khơi gợi sự thích thú và tò mò của khán giả.

Đạo diễn bộ phim là Hitoshi One, người chắp bút viết kịch bản cho phim Pháo hoa, nên ngắm từ dưới hay bên cạnh. Phần đồ họa 3DCG được đảm nhận bởi Shirogumi, công ty đồ họa nổi tiếng với phim Shin Godzilla và Stand By Me Doraemon.

Tiếp nối cơn sốt mùa hè Doraemon movie 42 và Conan movie 26, 3DCG! Shin - Cậu bé bút chì: Đại chiến siêu năng lực ~Sushi Bay~ dự kiến công chiếu tại Việt Nam vào ngày 25/8/2023.