Show của Đen: Dài hơn 3 tiếng, Hà Anh Tuấn và con gái JustaTee là khách mời bí mật

HHT - “Show của Đen” tại Hà Nội đã thu hút hơn 10.000 khán giả với gần 30 ca khúc đa dạng thể loại, dàn nhạc cụ và hợp xướng hoành tráng, khách mời chất lượng.

Show của Đen chính thức diễn ra tại Cung điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội tối qua với sự tham gia của hơn 10.000 khán giả. Trong hơn 3 tiếng đồng hồ, Đen đã chiêu đãi người hâm mộ một bữa tiệc âm nhạc đã tai đã mắt cùng các nghệ sĩ khách mời như Hà Anh Tuấn, JustaTee, Lynk Lee, Kimmese.

Với số lượng ca khúc lên đến gần 30 bài, Show của Đen quy tụ dàn nhạc cụ, dàn hợp xướng hoành tráng, trình diễn đa dạng các thể loại nhạc với các bản phối độc đáo.

Mở màn bằng hai ca khúc Mơ và Mười Năm, Đen nhắc lại hành trình theo đuổi âm nhạc của bản thân bằng chất liệu Hip-Hop Old School nguyên bản. Những giai điệu thân thuộc như Trời Ơi Con Chưa Muốn Chết, Lối Nhỏ, Ngày Lang Thang được Đen thể hiện với bản phối mới trên sân khấu liveshow tại Hà Nội.

Nghệ sĩ khách mời đầu tiên xuất hiện ở Show của Đen chính là Lynk Lee. Diện trang phục lộng lẫy khoe vẻ ngoài xinh đẹp, Lynk Lee khiến khán giả hào hứng khi cùng Đen trình diễn Cô Gái Bàn Bên. Sau màn kết hợp cùng Đen, Lynk Lee còn dành tặng khán giả thêm hai ca khúc solo là Không Dám và Buồn Thì Cứ Khóc Đi.

Ngay sau clip ghi lại hành trình thăm các em nhỏ tại hai điểm trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sá Tổng (Mường Chà, Điện Biên), ca sĩ trẻ PiaLinh cất giọng hát trong trẻo cùng Đen thể hiện Nấu Ăn Cho Em. 17 em học sinh tại 2 điểm trường này cùng thầy cô giáo và anh Hoàng Hoa Trung - chủ nhiệm dự án Nuôi Em đã trực tiếp xuất hiện trên sân khấu đầy cảm động.

Tiếp nối chuyến hành trình "lên rừng" bằng âm nhạc, Đen rap Một Triệu Like trong tiếng sáo mèo, kết hợp cùng phần hát cao vút mang đậm màu sắc Tây Bắc. Ở màn trình diễn Đi Theo Bóng Mặt Trời, Đen tiếp tục rap cùng những nhạc cụ dân tộc như trống hội, khèn Mông, đàn t'rưng. Sân khấu Show của Đen trở thành nơi những chất liệu hiện đại và truyền thống hòa quyện.

Khách mời thứ 2 là Kimmese. Nữ nghệ sĩ đưa khán giả chìm đắm vào không gian âm nhạc sâu lắng, nhẹ nhàng với hai ca khúc solo Bao Giờ Em Biết và You ain't got my soul. Khi Đen trở lại sân khấu, Kimmese không quên dành tặng người hâm mộ bản hit chung của cả hai - Loving You Sunny.

Chương tiếp theo trong Show Của Đen mang tới không gian âm nhạc đậm âm hưởng phương Tây. Hai Triệu Năm được “khoác áo mới” bằng nhịp điệu Tango, khuấy động không khí bằng màn trình diễn đầy năng lượng giữa Đen và nhóm bè 5 người. Tới Ta Cứ Đi Cùng Nhau, Đen lại rap cùng nhạc điện tử sôi động, cộng hưởng cùng hiệu ứng ánh sáng, cột khói mãn nhãn.

Khách mời thứ 3 xuất hiện trong “Show của Đen” là JustaTee. Nam nghệ sĩ “chào sân” bằng hit đình đám Bâng Khuâng đầy mới mẻ khi mash-up cùng Mưa Trên Những Mái Tôn của Đen. JustaTee và Đen cùng thể hiện Đố Em Biết Anh Đang Nghĩ Gì. Khác biệt hoàn toàn với bản gốc “chậm mà chill”, Đố Em Biết Anh Đang Nghĩ Gì được phối theo phong cách nhạc Mỹ Latin, sử dụng kèn saxophone và violin đầy ngẫu hứng.

Được Đen “nhường” sân khấu để solo, JustaTee trình diễn sáng tác mới nhất. Ez Papa càng thêm ý nghĩa khi JustaTee dắt con gái cưng - bé Cici lên sân khấu, Cici còn “chiêu đãi” các fan màn catwalk cực đáng yêu. Đây cũng là lần đầu tiên Cici xuất hiện chính thức trên một sân khấu.

Tưởng chừng sự góp mặt bất ngờ cực đáng yêu của con gái JustaTee đã là món quà cuối, Show của Đen bùng nổ hơn với khách mời Hà Anh Tuấn và set nhạc giao hưởng đặc biệt, gợi lại hơi thở của album Đông Vui Harmony.

Không được công bố thông tin từ trước, màn xuất hiện của Hà Anh Tuấn cùng dàn nhạc giao hưởng và dàn hợp xướng lên đến 80 người khiến các Đồng Âm vỡ oà. Mở màn cùng Anh Đếch Cần Gì Nhiều Ngoài Em, Hà Anh Tuấn dẫn dắt mọi người đến bản mash-up Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em - Trốn Tìm - Xuân Thì. Nam ca sĩ cùng Đen làm mới Mang Tiền Về Cho Mẹ khi kết hợp với ca khúc Nước Ngoài.