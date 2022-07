Show "sống còn" Vote For Five gây thất vọng: Từ fan Việt đến netizen Trung đều giơ bảng CHÊ

HHT - Tập ra mắt của Vote For Five - "show sống còn đầu tiên" của V-Pop đã chính thức lên sóng nhưng lại nhận về không ít ý kiến trái chiều từ khán giả.

Trong tập 1, các tân binh của Vote For Five đã có màn giới thiệu bản thân ngắn gọn cùng số báo danh, thể hiện quyết tâm bằng những tuyên bố tự tin. Top 100 của Vote For Five được chia thành 3 bảng A - B - C: Bảng A - Thế hệ 9x trưởng thành (1992 - 1997) với 6 nhóm nhỏ, Bảng B - Thế hệ 9x kế thừa (1998 - 1999) với 3 nhóm nhỏ, Bảng C - Tuổi trẻ tài cao (2000 - 2004) với 3 nhóm nhỏ.

Thử thách đầu tiên dành cho các tân binh, đó là mỗi nhóm nhỏ phải cùng nhau tập luyện và thể hiện một ca khúc như một nhóm nhạc thực thụ. Các ca khúc được giao cho từng nhóm nhỏ đều là hit V-Pop những năm 2000 như: Mất Em, Dáng Em, Chiếc Lá Tình Yêu,...

Host Trịnh Thăng Bình cho biết, các tân binh đã có 2 tháng để cùng nhau tập luyện dựa trên các ca khúc được giao. Các mentor gồm Đông Nhi, Isaac và Trúc Nhân cũng đã bí mật theo dõi phần trình diễn để đánh giá kỹ năng của từng thí sinh.

Dựa trên những cơ sở đó, Vote For Five chọn ra 50 tân binh bước tiếp vào vòng chinh phục khán giả - The Markers. Thông tin trên nhanh chóng gây hoang mang vì cả thí sinh lẫn các mentor đều cho rằng buổi trình diễn trước đó chỉ là sát hạch, chưa phải sân khấu thi đấu chính thức.

Chính điều này đã tạo ra một làn sóng trái chiều trong netizen sau khi tập đầu tiên lên sóng. Phần lớn ý kiến đều tỏ ra hoang mang lẫn bức xúc khi chương trình vẫn chưa cho khán giả được thấy quá trình các bạn tập luyện hay phần trình diễn của Top 100 thì đã "thẳng tay" loại 50 thí sinh. Những khung hình rung lắc "cực mạnh" hay lớp make-up "dày cộm", thiếu tự nhiên của các chàng trai cũng là điều khiến dân tình ngán ngẩm.

Bên cạnh đó, không chỉ gây chú ý với khán giả Việt Nam, Vote For Five còn thu hút sự quan tâm lớn của netizen Trung Quốc. Thế nhưng ngay sau khi ca khúc chủ đề Fly Up To The Sky do Top 100 thí sinh thể hiện, netizen Trung đã để lại nhiều bình luận vừa hài hước, vừa châm biếm:

- "Nửa đêm nửa hôm xem được cái vid này mà cười muốn nội thương".

- "Chỉ là phần nhìn lộn xộn quá, miễn cưỡng tia được 3 anh đẹp trai. Mà sao không có đồng phục vậy, hình như còn có ông mặc đồ phục vụ đúng không?".

Nhiều khán giả cũng đã chỉ ra loạt "hạt sạn khó nuốt" của chương trình như thiếu đồng phục, sân khấu quá tối, ca khúc bắt tai nhưng chưa đủ độ "nhiệt" hay phần chia line hát rời rạc, thiếu đồng đều cho các thí sinh.

Tuy đã có một màn khởi đầu không mấy "suôn sẻ", thế nhưng các thí sinh tham gia lại được nhiều khán giả trẻ đánh giá cao về giọng hát và kỹ năng vũ đạo. Hy vọng trong những tập tiếp theo, Vote For Five sẽ mang đến nhiều trải nghiệm hoàn hảo hơn cả về phần nghe lẫn phần nhìn cho khán giả.