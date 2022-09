Show sống còn "Vote For Five" tạm ngưng chiếu vì tổ sản xuất nhiễm COVID-19

HHT - Ngày 1/9, chương trình thực tế "Vote For Five" chính thức thông báo quyết định hoãn chiếu tập 6 theo lịch phát sóng cố định vào Thứ 5 hằng tuần lúc 19h00.

Theo thông tin từ nhà sản xuất Vote For Five, những ngày vừa qua, nhiều thành viên trong ê-kíp sản xuất nhiễm COVID-19 do liên tục cùng nhau làm việc chung tại phòng dựng và hậu trường. Đặc biệt, toàn bộ ê-kíp hậu kì dựng phim đều bị nhiễm cùng lúc và cùng nhau cách ly tại phòng dựng. Vì thế, các thành viên vừa chăm sóc nhau vừa cố gắng hoàn thành bản dựng tập 6 theo đúng thời gian.

Tuy nhiên, với tất cả sự tôn trọng công sức luyện tập và trình diễn của thí sinh, chất xám của đội ngũ sáng tạo và trên hết là tôn trọng thời gian của khán giả dành cho Vote For Five, nhà sản xuất đã đưa ra quyết định dời lịch phát sóng một tuần.

Bên cạnh quyết định hoãn phát sóng tập 6, Vote For Five đồng thời xác nhận đảm bảo lộ trình phát sóng các hệ nội dung khác như chia đội, chọn bài hát, phỏng vấn hậu trường… để khắc họa rõ nét hơn về các tân binh.

Cách sắp xếp và xáo trộn nhóm, đưa thí sinh ra sân khấu thực tế ngoài trời, nơi không có lợi thế ánh sáng, sân khấu và vũ đạo là những thử thách được chương trình đưa ra. Từ đó, khán giả thấy rõ nhất năng lực thật sự của từng thí sinh để có thể bình chọn cho thí sinh mình yêu thích.

Vote For Five cũng là show truyền hình thực tế cho phép khán giả được quyền quyết định điểm số của các thí sinh trực tiếp trên màn hình. Toàn bộ ê-kíp, Mentor và nhà sản xuất không có quyền quyết định lựa chọn 5 thành viên cho nhóm nhạc cuối cùng.