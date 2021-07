Show thực tế Triệu Lệ Dĩnh tham gia trở thành thảm họa: Sai lầm ngay từ bước đầu!

HHT - Chương trình thực tế "Xin Nhờ Tủ Lạnh" mùa 7 có sự góp mặt của Triệu Lệ Dĩnh và dàn khách mời xịn nhưng lại trở thành thảm họa, nhận số điểm thấp nhất sau bao mùa lên sóng.

Chương trình thực tế Xin Nhờ Tủ Lạnh mùa 7 hiện đang là đề tài bàn tán của đông đảo netizen xứ Trung. Nhiều người cho rằng chương trình đang ngày một biến tướng, không còn giữ được phong độ như những mùa trước.

Một phần nguyên nhân bắt nguồn từ dàn khách mời cố định kém thu hút. Xin Nhờ Tủ Lạnh 7 có sự dẫn dắt của MC nổi tiếng nhất xứ Trung là Hà Cảnh và sự góp mặt của nam thần tượng Vương Gia Nhĩ, cả hai được cho là điểm sáng của chương trình. Thế nhưng nhiêu đó vẫn không đủ để cứu vớt rating.

Dàn khách mời cố định còn lại được cho là không phù hợp, kém thu hút. Với tính cách trầm, hướng nội, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh bị cho là không phù hợp với chương trình. Vừa trải qua quãng thời gian sau ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh lại càng cẩn trọng hơn với lời nói, nên khán giả thường thấy cô khá im lặng.

Ngoài ra, hai thành viên tai tiếng nhất nhóm nhạc INTO1 là AK Lưu Chương và Nine trở thành khách mời cố định cũng khiến netizen không vừa lòng. Lưu Chương trước đây đã từng rap diss thần tượng, nhưng giờ đây bản thân anh lại trở thành thần tượng nên nhiều netizen không thể chấp nhận "quá khứ" này. Còn Nine thì vướng phải tin đồn mua thứ hạng khi đêm chung kết Sáng Tạo Doanh 4 anh xếp hạng 5 - thứ hạng được cho là cao so với thực tích của Nine.

Trong một tập phát sóng gần đây, Xin Nhờ Tủ Lạnh gây tranh cãi khi xuất hiện cảnh một khách mời làm ngựa cho người khác cưỡi. Nhiều người bày tỏ mặc dù mọi người chỉ chơi đùa vui vẻ nhưng hành động này khiến khán giả cảm thấy vô cùng phản cảm.

Độ hot của Xin Nhờ Tủ Lạnh được cho là đang ngày càng xuống dốc khi điểm douban chỉ được 3.2. Trong khi những mùa trước điểm số chương trình này luôn ổn định ở mức khá cao.