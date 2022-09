Shut Down - BLACKPINK: Đậm mùi tiền, tái hiện cảnh kinh điển các MV cũ, gây nghiện bởi chất cổ điển

HHT - "Shut Down" thỏa mãn sự mong đợi của khán giả suốt 2 năm vắng bóng trên đường đua âm nhạc của BLACKPINK. Ca khúc vừa đảm bảo sự thay đổi, mới lạ mà công chúng đang chờ đợi trong âm nhạc của nhóm, vừa mang đúng bản sắc BLACKPINK. MV của "Shut Down" mang tất cả các phân cảnh kinh điển trong các sản phẩm cũ của nhóm trở lại.

Đúng 11 giờ ngày 16/9 (theo giờ Việt Nam), BLACKPINK chính thức trở lại với full album Born Pink, cùng MV ca khúc chủ đề Shut Down. Ca khúc thể hiện sự tự tôn và chất ngầu đã trở thành bản sắc của nhóm, nhưng thâm trầm và u tối hơn. Shut Down thu hút khán giả bằng giai điệu violin, được biến tấu từ sample là bản nhạc cổ điển La Campanella của Paganini.

Shut Down là sự hòa trộn hoàn hảo giữa chất nhạc cổ điển và Hip-Hop thời thượng, chứng minh bản thân trở thành bài hát chủ đề của Born Pink là xứng đáng. Shut Down giúp BLACKPINK đánh bay mọi lời chê bai âm nhạc "một màu" của âm nhạc điện tử ồn ào với drop bắt tai. Việc tìm kiếm một đoạn nhạc dễ nghe để dễ tạo viral trên mạng xã hội có thể khó khăn với Shut Down. Nhưng ca khúc lại gây nghiện với cách ngắt nhịp và những đoạn rap khá nặng đô trên nền vĩ cầm cổ điển.

MV của Shut Down "đậm mùi tiền" như những gì YG Ent tiết lộ trước đó: Từ việc xây dựng bối cảnh đường phố đến sự xuất hiện của những chiếc siêu xe hay mô hình xe tăng... Không chỉ có sự trở lại của câu slogan "BLACKPINK in your area", nhắc tên các ca khúc cũ, mà MV của Shut Down còn tái hiện đa dạng các phân cảnh nổi bật của các thành viên trong các MV cũ như Playing With Fire, Whistle...

Album Born Pink gồm 8 ca khúc. Trong đó, 2 bản B-Side là Pink Venom và Ready For Love đã được phát hành trước. Các ca khúc trong Born Pink được bao trùm bởi âm hưởng cổ điển. Yeah Yeah Yeah là một bản nhạc Pop mang không khí thập niên 80. Jisoo và Rosé đã tham gia viết lời cho ca khúc này. Typa Girl gây nghiện với tiếng kèn đồng ở phần điệp khúc. Hard to Love là ca khúc solo của Rosé, gây ấn tượng với giai điệu disco. The Happiest Girl cân bằng không khí sôi động của album với chất Ballad trữ tình, lãng mạn. Tally là bản nhạc Pop có cả sự hòa trộn giữa Hip-Hop và Rock.

Shut Down đang được kỳ vọng sẽ lập thêm nhiều kỷ lục mới cho BLACKPINK, phá vỡ thành công mà Pink Venom đã đạt được trước đó.