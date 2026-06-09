Sĩ tử 2K8 cần lưu ý gì về thời tiết trong những ngày thi tốt nghiệp THPT 2026?

HHTO - Chỉ còn ít ngày nữa, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo dự báo mới nhất của cơ quan khí tượng, thời tiết trong thời gian diễn ra kỳ thi nhìn chung khá thuận lợi, tuy nhiên nhiều khu vực vẫn xuất hiện mưa dông vào chiều tối, trong khi một số nơi ở miền Trung có thể ghi nhận nền nhiệt trên 35 độ C.

Miền Bắc ngày nắng, chiều tối đề phòng mưa dông

Theo dự báo thời tiết phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, khu vực Bắc Bộ từ ngày 10-12/6 phổ biến có nắng vào ban ngày. Tuy nhiên, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Riêng khu vực Tây Bắc có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to cục bộ.

Nhiệt độ cao nhất dao động từ 29-32 độ C, một số nơi trên 32 độ C. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 24-27 độ C.

Đây được đánh giá là mức nhiệt khá dễ chịu đối với các thí sinh tham dự kỳ thi. Tuy vậy, các thí sinh cần lưu ý theo dõi dự báo thời tiết địa phương để chủ động phương án di chuyển nếu xuất hiện mưa dông vào cuối ngày.

Miền Trung có nơi trên 35 độ C

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, trong hai ngày 10 và 11/6 dự báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Sang ngày 12/6, mưa giảm dần, thời tiết chuyển nắng nhiều hơn. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-34 độ C, thấp nhất từ 25-28 độ C.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Trong khi đó, khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Riêng khu vực phía Bắc của vùng này có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác trong các ngày 10 và 11/6.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32-35 độ C, có nơi vượt ngưỡng 35 độ C. Đây là khu vực có nền nhiệt cao nhất cả nước trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp diễn mưa dông chiều tối

Tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ, thời tiết trong các ngày thi phổ biến là ban ngày có nắng, chiều tối và tối xuất hiện mưa dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 29-32 độ C, thấp nhất từ 20-23 độ C.

Ở Nam Bộ, hình thái thời tiết không có nhiều biến động. Ban ngày trời nắng, chiều tối và tối xuất hiện mưa dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32-35 độ C, thấp nhất từ 25-28 độ C.

Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo thí sinh và phụ huynh thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết tại địa phương, chủ động sắp xếp thời gian di chuyển đến điểm thi sớm hơn dự kiến, đồng thời mang theo áo mưa, nước uống và các vật dụng cần thiết để hạn chế ảnh hưởng từ các hiện tượng thời tiết bất lợi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra trong các ngày 11-12/6 trên phạm vi toàn quốc. Đây là kỳ thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với học sinh lớp 12, vừa xét công nhận tốt nghiệp THPT vừa là căn cứ để nhiều trường đại học sử dụng trong công tác tuyển sinh.