Siêu bom tấn "Avatar 2" tung trailer trở lại sau 13 năm, kỹ xảo liệu có lỗi thời?

HHT - Trailer đầu tiên của "Avatar: The Way of Water" đã chính thức ra mắt, hứa hẹn sẽ đem tới cho khán giả một câu chuyện đẹp từ hình ảnh, chất từ nội dung sau một thời gian dài chờ đợi.

Một hành trình mới

Avatar: The Way of Water là siêu bom tấn được khán giả toàn cầu chờ đợi nhất nhì suốt 13 năm qua, kể từ khi phần 1 ra mắt năm 2009 và trở thành “phim ăn khách nhất mọi thời đại”. Và giờ đây, phần hậu truyện mới toanh này sẽ lấy bối cảnh sau hơn một thập kỷ kể từ khi cuộc chiến giữa dân tộc Na'vi và binh đoàn ngoại xâm đến từ Trái Đất diễn ra trong phần phim đầu tiên.

Theo nhà sản xuất 20th Century Studios, câu chuyện lần này sẽ xoay quanh gia đình của nam chính Jake Sully (Sam Worthington thủ vai) và cuộc sống mới của anh ở Pandora sau khi trở thành tân thủ lĩnh của bộ tộc Omaticaya. Tại đây, Sully cũng đã nhận nuôi một cậu bé loài người. Khi kẻ thù một lần nữa trở lại, anh cùng với người vợ Neytiri (Zoe Saldana thủ vai) và lực lượng người Na'vi buộc phải tái hợp chiến đấu để bảo vệ quê hương của mình.

Những rắc rối đeo bám, quãng đường dài khó khăn mà họ phải trải qua, những trận chiến bắt bất đắc dĩ để sinh tồn, và những bi kịch phải gánh chịu,... tất cả sẽ đem đến cho khán giả một câu chuyện mới, một chặng đường mới, và tất nhiên, những trải nghiệm mới mẻ đáng mong đợi hơn.

Kỹ xảo "Avatar 2" liệu có lỗi thời?

Ra mắt năm 2009, Avatar là bộ phim đầu tiên trong lịch sử điện ảnh thế giới cán mốc doanh thu 2 tỷ USD. Bộ phim đứng đầu bảng suốt một thời gian dài cho đến khi "bom tấn" Avengers: Endgame của Vũ trụ Điện ảnh Marvel phá vỡ kỷ lục vào tháng 7/2019.

Một trong những nguyên nhân lớn tạo nên thành công trên chính là hiệu ứng hình ảnh, khi Avatar là bộ phim đầu tiên được quay bằng công nghệ mô phỏng 3D, và từng được giới phê bình đánh giá là “kỳ quan của các kỳ quan” vì kỹ xảo sống động, đầy đột phá thời bấy giờ. Thậm chí, công nghệ này đã mở đường cho một thời đại mới khi những tác phẩm sau đó như Alice in Wonderland (2010), Resident Evil: Afterlife (2010), Guardians of the Galaxy (2014),... đều được thực hiện dựa trên công nghệ này.

Nhưng đã một khoảng thời gian quá lâu kể từ thời điểm đó, vì vậy nhiều nghi vấn đã được đặt ra là: Liệu lần này kỹ xảo trong Avatar: The Way of Water có lỗi thời so với một thế giới điện ảnh phát triển như hiện tại?

Trên thực tế, trong hơn một thập kỷ qua, James Cameron - vị đạo diễn nổi tiếng với việc vượt qua ranh giới của công nghệ làm phim vẫn luôn nghiên cứu tỉ mỉ các kỹ thuật mới và tiếp tục phát triển nó để thực hiện tiếp phần hai này.

Để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khán giả với các hiệu ứng của phim, Disney đã rất cân nhắc với chiến lược phát hành trailer của mình. Trailer Avatar: The Way of Water được chiếu đầu tiên trong buổi giới thiệu CinemaCon 2022, tiếp theo là những suất chiếu độc quyền tại các rạp chiếu trước bộ phim Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Cuối cùng, trailer được phát hành trực tuyến vào tối ngày 9/5 vừa qua.

Avatar: The Way of Water sẽ chính thức ​​ra rạp vào ngày 16/12 năm nay.

Đông Miên