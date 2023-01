"Siêu nhóm nữ SM" - GOT the beat trở lại: MV "Stamp On It" đẹp nhưng vẫn bị chê thiếu đầu tư

HHT - Sau thành công với "Step Back", "siêu nhóm nữ nhà SM" - GOT the beat đã chính thức trở lại với MV "Stamp On It" và mini album đầu tay cùng tên. Trước đó, nhóm đã hé lộ sân khấu biểu diễn cho ca khúc chủ đề "Stamp On It" trong concert SMTOWN LIVE 2023 diễn ra đầu năm.

Stamp On It là ca khúc thuộc thể loại Dance trên nền nhạc Hip-Hop R&B kết hợp với nhịp bass 808 và tiếng piano, lưu lại ấn tượng đầy mạnh mẽ cho người nghe. Phần lời bài hát lột tả câu chuyện về cuộc sinh tồn cạnh tranh trên sân khấu khốc liệt để hướng tới vị trí cao nhất.

Đúng như tinh thần của lời bài hát, MV Stamp On It bao trùm bởi những hình ảnh mạnh mẽ và quyền lực của các cô gái GOT the beat. Người xem cũng được dịp mãn nhãn với sự xuất hiện hào nhoáng của 7 cô gái bên những chiếc ô tô cùng trang sức xa hoa.

Nổi tiếng với thương hiệu "vườn hoa SM", MV cũng cho thấy nhiều góc quay cận khoe visual sắc sảo của từng thành viên. Phần vũ đạo mạnh mẽ càng làm tăng thêm phần quyền lực cho MV của Stamp On It.

Bên cạnh những ưu điểm, MV cũng bị không ít khán giả cho rằng có phần thiếu đầu tư khi mặt hình ảnh và bối cảnh của MV khá đơn giản, chủ yếu là khoe visual của các thành viên. Phần vũ đạo đã được tiết lộ trước đó cũng làm giảm sự bất ngờ khi MV của bài hát được tung ra.

Ngoài ra, nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ sự thất vọng vì ca khúc trở lại lần này của nhóm có giai điệu cùng phần lời tương đối khó nghe, và không được bắt tai như Step Back trước đó. Phần lời của Stamp On It không vướng vào những tranh cãi gay gắt như Step Back, nhưng nhiều khán giả nhận xét ca từ của Stamp On It vẫn "hơi kì".

Ngoài ca khúc chủ đề Stamp On It, mini album đầu tay cùng tên của GOT the beat còn bao gồm 5 bài hát khác: Goddness Level, MALA, Alter Ego, Rose và Outlaw.

GOT the beat là nhóm nữ kết hợp thuộc dự án Girls On Top của SM. Dự án này tập hợp các nghệ sĩ nữ dưới trướng công ty và tạo ra nhiều nhóm nhỏ khác nhau. GOT the beat bao gồm 7 thành viên: BoA, Taeyeon và Hyoyeon (SNSD), Seulgi và Wendy (Red Velvet), Karina và Winter (aespa). "Siêu nhóm nữ SM" sở hữu đội hình hoàn hảo khi các mảnh ghép đều là thành viên "chủ lực" và mạnh nhất ở mảng dance, vocal, rap của các nhóm.