“Sinh Vật Gyeongseong” mùa 2: Bối cảnh thời hiện đại, Park Seo Joon có con trai?

HHT - Mùa 1 vừa kết thúc, “Sinh Vật Gyeongseong” đã thông báo phim sẽ có mùa 2. Thậm chí, những hình ảnh đầu tiên của mùa 2 cũng đã được nhá hàng. Bối cảnh thời hiện đại, nhân vật mới được bổ sung, nhưng liệu những yếu tố này có giúp phim bớt nhàm chán?

Bối cảnh là Seoul thời hiện đại

Ngay khi vừa kết thúc mùa 1, Sinh Vật Gyeongseong (Gyeongseong Creature) đã xác nhận sẽ có mùa 2. Thậm chí, những hình ảnh đầu tiên của mùa phim mới cũng đã được nhá hàng. Theo đó, có thể thấy bối cảnh của mùa 2 đã từ Gyeongseong (tên cũ Seoul) năm 1945 đi đến Seoul năm 2024. Hai mốc thời gian cách nhau gần 80 năm khiến người xem tự hỏi các câu chuyện sẽ được liên kết như thế nào?

Bên cạnh đó, một số ý kiến lạc quan cho rằng bối cảnh thời hiện đại có lẽ sẽ giúp Sinh Vật Gyeongseong bớt nhàm chán. Có thể thấy câu chuyện ở mùa 1 bị bó hẹp trong những không gian giới hạn, chủ yếu diễn ra trong bệnh viện Onseong. Có lẽ việc phục dựng Seoul của năm 1945 với nhiều bối cảnh hơn sẽ quá tốn kém, nhưng nếu bối cảnh hiện đại có lẽ sẽ giảm được chi phí này và cho phép câu chuyện có nhiều không gian phát triển hơn.

Yoon Chae Ok chưa chết?

Trong tập cuối của mùa 1 Sinh Vật Gyeongseong, Yoon Chae Ok (Han So Hee) bị thương rất nặng, vết thương mà người bình thường khó lòng sống nổi. Nhưng kết thúc đã tiết lộ rằng Yoon Chae Ok không chết. Mẹ của cô, người đã bị biến thành quái vật, đã ngâm cô dưới đáy hồ và thả ký sinh trùng Najin vào người cô.

Yoon Chae Ok đã sống sót qua mùa Xuân năm 1945 nhưng cô đã sống như thế nào cho đến mùa Xuân năm 2024? Ký sinh trùng Najin giúp cơ thể chứa đựng nó tăng thêm sức mạnh và khả năng phục hồi, nhưng đồng thời cũng biến người đó thành quái vật. Theo những hình ảnh được tung ra, Yoon Chae Ok đã sống tiếp gần 80 năm, nhưng dáng vẻ của cô vẫn rất trẻ trung xinh đẹp chứ không bị biến thành quái vật. Chuyện gì đã xảy ra?

Jang Tae Sang còn sống?

Mùa 1 Sinh Vật Gyeongseong khép lại với cảnh Jang Tae Sang (Park Seo Joon) bảo vệ được tiệm cầm đồ của mình, bạn bè anh vẫn an toàn, nhưng anh đau khổ vì nghĩ mình đã mất Yoon Chae Ok mãi mãi. Sau đó bộ phim có một đoạn nhảy cóc, tua nhanh thời gian cho thấy quân Nhật đã đầu hàng, Hàn Quốc giành được độc lập. Bối cảnh kết phim thuộc về thời hiện đại, nơi một nhân vật tên “Ho Jae”, vẫn do Park Seo Joon đóng, xuất hiện.

Câu hỏi đặt ra rằng “Ho Jae” là ai? Là Jang Tae Sang, nhưng bằng một cách nào đó đã sống gần 80 năm trôi qua mà không hề già đi, và thay tên đổi họ? Hoặc không phải là Jang Tae Sang mà là hậu duệ của anh? "Ho Jae" sẽ viết tiếp mối nhân duyên với Yoon Chae Ok như thế nào?

Phu nhân Maeda trở về từ quá khứ

Nữ phản diện phu nhân Maeda (Claudia Kim) được cho là cũng sẽ trở lại trong mùa 2 với chính thân phận cũ. Sống sót sau trận nổ bom nhưng phu nhân Maeda đã bị hủy hoại một phần thân thể và gương mặt. Cuối mùa 1, nhà khoa học Kato đã đưa cho cô ta một chén nước có chứa ký sinh trùng Najin. Rất có thể phu nhân Maeda đã uống nó, chấp nhận sự biến đổi.

Không giống phu nhân Maeda, đa số các nhân vật khác của Sinh Vật Gyeongseong khó lòng trở lại - như các nhân viên của cửa tiệm Hoàng Bảo Trang, bởi không ai có thể sống thọ đến tận năm 2024. Nhưng có thể các diễn viên cũ sẽ quay trở lại, để đóng vai hậu duệ hoặc các cảnh hồi tưởng quá khứ.

Bổ sung nhân vật mới

Ngoài hai diễn viên chính Park Seo Joon và Han So Hee chính thức được xác nhận sẽ trở lại, Sinh Vật Gyeongseong mùa 2 công bố bổ sung thêm diễn viên mới. Nam diễn viên trẻ Bae Hyun Sung (Hospital Playlist, Our Blues) và Lee Mo Saeng (The Glory) góp mặt, nhưng nhân vật mà cả hai đảm nhận vẫn chưa được tiết lộ.

Cuối mùa 1, cô kỹ nữ Myeong Ja - hay còn có tên khác là Akiko, đã trở thành nạn nhân thí nghiệm khi đang mang thai và đang trong quá trình dần biến đổi thành quái vật. Nhà khoa học Kato đã phẫu thuật cho Myeong Ja, thành công giúp đứa bé chào đời. Một số ý kiến suy đoán rằng rất có thể một trong số hai diễn viên mới sẽ đảm nhận vai đứa trẻ ấy khi đã trưởng thành.

Netflix chưa công bố chính xác ngày Sinh Vật Gyeongseong mùa 2 lên sóng, nhưng chắc chắn là trong năm nay.