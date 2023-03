SM rục rịch ra mắt nhóm nữ mới giữa lúc nội bộ lục đục, tương lai aespa sẽ ra sao?

HHT - SM thông báo sẽ ra mắt nhóm nữ mới giữa lúc nội bộ có nhiều xáo trộn khiến người lo ngại về tương lai của các nhóm nhạc hiện tại, đặc biệt là khi aespa vẫn chưa cứng cáp.

SM Ent cho biết sẽ tổ chức một showcase vào 15/3 tới đây nhằm giới thiệu các thực tập sinh (TTS) nữ. Đây sẽ là những TTS có khả năng ra mắt trong nhóm nữ mới. Trước đó, phía SM cũng tiết lộ girlgroup mới sẽ ra mắt trước tháng 7 năm nay.

Nhiều người cho rằng lựa chọn ra mắt một nhóm nữ mới khi bộ máy quản lý đang "bất ổn" của SM là nước đi mạo hiểm. Bởi những bất đồng khi các bên cùng tác động có thể khiến kế hoạch ra mắt girl group mới gặp nhiều trục trặc hoặc thiếu chỉn chu.

Nhưng cũng có người cho rằng động thái này sẽ giúp bình ổn tình hình và làm dư luận bớt tập trung vào những tranh cãi hiện tại của SM. Một số người hâm mộ của SM cho rằng việc giới thiệu các TTS nhanh chóng sẽ giúp công ty giữ lại được những gương mặt xuất sắc, trước khi họ bị "cướp đi" nếu HYBE ngồi vững ghế điều hành.

Tuy nhiên, thông báo ra mắt nhóm nữ mới của SM cũng làm người hâm mộ dấy lên những lo ngại aespa sẽ bị bỏ bê.

aespa chính thức ra mắt vào năm 2020 với 4 thành viên Karina, Giselle, Winter và NingNing. Ngay khi công bố album đầu tiên, aespa thu hút sự chú ý với âm nhạc lạ tai cùng concept ảo và vũ trụ Kwangya mới lạ. Next Level và Savage tạo nên những kỷ lục đáng nể, đưa aespa trở thành một trong những girlgroup nổi tiếng bậc nhất.

Tuy có mở đầu ấn tượng và nổi bật trong Gen 4, nhưng bắt đầu từ giữa năm 2022, hoạt động của nhóm liên tục bị hoãn lại và dần "mất nhiệt" khi các girlgroup mới liên tục xuất hiện và công phá K-Pop như LE SSERAFIM, NewJeans... Lần trở lại gần nhất của aespa là với album Girls vào 7 tháng trước. Vì vậy, nhiều cư dân mạng lo ngại lục đục nội bộ SM, lẫn việc đầu tư nhân lực, bận rộn chuẩn bị cho nhóm nữ mới sẽ càng khiến hoạt động của aespa thưa thớt.

Trái lại, không ít fan tin rằng aespa sẽ vẫn là nhóm nữ chủ lực và không bị bỏ bê. Nội bộ SM rối loạn thì hoạt động của aespa càng phải chỉn chu để lấy lại niềm tin từ các cổ đông và công chúng, nhằm bình ổn giá cổ phiếu. Việc SM cho ra mắt 2 hay nhiều nhóm nhạc cùng thế hệ không phải chuyện lạ như Gen 3 có NCT ra mắt sau EXO 4 năm, Gen 2 có f(x) ra mắt sau SNSD 2 năm...

aespa đã ra mắt được 3 năm, SM cho debut nhóm nữ tiếp theo cũng không phải quá sớm. aespa có ít hoạt động và mang lại cảm giác non nớt hơn so với tuổi nghề một phần do nguyên nhân khách quan, vì ra mắt vào thời điểm dịch COVID-19 nhiều hạn chế, nay lại thêm tranh cãi nội bộ SM... Nhưng nhóm đã xây dựng được lượng fan cứng, có hit khủng và đủ vững vàng để nằm trong top đầu thế hệ 4.

Girl group mới của SM được cho là sẽ có phong cách âm nhạc thân thiện với công chúng hơn. Một số đồn đoán cho biết nhóm nữ này sẽ theo concept teen-fresh.